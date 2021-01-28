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Песков выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Приходько
Песков выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Приходько
Помощник главы правительства РФ, бывший вице-премьер Сергей Приходько, скончавшийся во вторник после продолжительной болезни, был человеком, на примере которого РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T11:36
2021-01-28T13:58
умер сергей приходько
михаил мишустин
сергей приходько
дмитрий песков
москва
политика
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Помощник главы правительства РФ, бывший вице-премьер Сергей Приходько, скончавшийся во вторник после продолжительной болезни, был человеком, на примере которого учились многому, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Прощание с Приходько проходит в четверг в зале Центральной клинической больницы в Москве. Как сообщали в пресс-службе правительства, он будет похоронен на Троекуровском кладбище."Я 20 лет с ним фактически работал, и всю свою взрослую жизнь он меня чему-то учил. И на его примере очень многому учились. Это действительно человек, который жил вместе со страной и очень многое оставил", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".Приходько в 1997 году стал помощником президента России, затем работал заместителем руководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике. В 2012 году он был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, а в 2013 году занял пост вице-премьера и возглавил аппарат кабмина.Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в 2018 году назначил Приходько первым замруководителя аппарата правительства, а в 2020 году он стал помощником нового главы кабмина РФ Михаила Мишустина.
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60
Прощание с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько
В Москве проходит прощание с бывшим вице-премьером Приходько
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умер сергей приходько, михаил мишустин, сергей приходько, дмитрий песков, москва, политика

Песков выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Приходько

11:36 28.01.2021 (обновлено: 13:58 28.01.2021)
 
© РИА НовостиПрощание с Сергеем Приходько
Прощание с Сергеем Приходько - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Помощник главы правительства РФ, бывший вице-премьер Сергей Приходько, скончавшийся во вторник после продолжительной болезни, был человеком, на примере которого учились многому, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Прощание с Приходько проходит в четверг в зале Центральной клинической больницы в Москве. Как сообщали в пресс-службе правительства, он будет похоронен на Троекуровском кладбище.
"Я 20 лет с ним фактически работал, и всю свою взрослую жизнь он меня чему-то учил. И на его примере очень многому учились. Это действительно человек, который жил вместе со страной и очень многое оставил", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".
Прощание с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько
© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета" / Перейти в фотобанк

Прощание проходило в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Почтить память бывшего вице-премьера пришли его коллеги, в том числе по работе в правительстве, представители администрации президента и руководства МИД, где с Приходько начинал карьеру.

Церемония прощания с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько
1 из 8

Прощание проходило в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Почтить память бывшего вице-премьера пришли его коллеги, в том числе по работе в правительстве, представители администрации президента и руководства МИД, где с Приходько начинал карьеру.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета" / Перейти в фотобанк

Сергей Приходько был человеком, на примере которого учились многому, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Я 20 лет с ним фактически работал, и всю свою взрослую жизнь он меня чему-то учил", — отметил он.

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии прощания с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько
2 из 8

Сергей Приходько был человеком, на примере которого учились многому, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Я 20 лет с ним фактически работал, и всю свою взрослую жизнь он меня чему-то учил", — отметил он.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
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© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета" / Перейти в фотобанк

"Трудно говорить о Сергее Эдуардовиче в прошедшем времени. Мы познакомились более 20 лет назад, и Сергей Эдуардович меня сразу поразил своей целеустремленностью... нацеленностью на результат", — сказал на церемонии прощания зампред Совбеза и бывший глава кабмина Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько
3 из 8

"Трудно говорить о Сергее Эдуардовиче в прошедшем времени. Мы познакомились более 20 лет назад, и Сергей Эдуардович меня сразу поразил своей целеустремленностью... нацеленностью на результат", — сказал на церемонии прощания зампред Совбеза и бывший глава кабмина Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
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© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"  / Перейти в фотобанк

Медведев подчеркнул, что Приходько всю жизнь работал на государство. "И в этом смысле он был государственный деятель, государственный служащий в самом высшем смысле этого слова".

Церемония прощания с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько, скончавшимся 26 января на 65-м году жизни
4 из 8

Медведев подчеркнул, что Приходько всю жизнь работал на государство. "И в этом смысле он был государственный деятель, государственный служащий в самом высшем смысле этого слова".

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
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© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"  / Перейти в фотобанк

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на церемонии прощания с Сергеем Приходько.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на церемонии прощания с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько
5 из 8

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на церемонии прощания с Сергеем Приходько.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
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© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"  / Перейти в фотобанк

На прощание приехал бывший министр культуры, помощник президента Владимир Мединский.

Помощник президента РФ Владимир Мединский на церемонии прощания с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько
6 из 8

На прощание приехал бывший министр культуры, помощник президента Владимир Мединский.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
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© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"  / Перейти в фотобанк

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович на прощании с Сергеем Приходько.

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович на церемонии прощания с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько
7 из 8

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович на прощании с Сергеем Приходько.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета" / Перейти в фотобанк

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Сергеем Приходько.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии прощания с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько
8 из 8

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Сергеем Приходько.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в фотобанк
1 из 8

Прощание проходило в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Почтить память бывшего вице-премьера пришли его коллеги, в том числе по работе в правительстве, представители администрации президента и руководства МИД, где с Приходько начинал карьеру.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в фотобанк
2 из 8

Сергей Приходько был человеком, на примере которого учились многому, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Я 20 лет с ним фактически работал, и всю свою взрослую жизнь он меня чему-то учил", — отметил он.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в фотобанк
3 из 8

"Трудно говорить о Сергее Эдуардовиче в прошедшем времени. Мы познакомились более 20 лет назад, и Сергей Эдуардович меня сразу поразил своей целеустремленностью... нацеленностью на результат", — сказал на церемонии прощания зампред Совбеза и бывший глава кабмина Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в фотобанк
4 из 8

Медведев подчеркнул, что Приходько всю жизнь работал на государство. "И в этом смысле он был государственный деятель, государственный служащий в самом высшем смысле этого слова".

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в фотобанк
5 из 8

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на церемонии прощания с Сергеем Приходько.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в фотобанк
6 из 8

На прощание приехал бывший министр культуры, помощник президента Владимир Мединский.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в фотобанк
7 из 8

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович на прощании с Сергеем Приходько.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в фотобанк
8 из 8

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Сергеем Приходько.

© РИА Новости / Олеся Курпяева / "Российская газета"
Перейти в фотобанк
Приходько в 1997 году стал помощником президента России, затем работал заместителем руководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике. В 2012 году он был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, а в 2013 году занял пост вице-премьера и возглавил аппарат кабмина.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в 2018 году назначил Приходько первым замруководителя аппарата правительства, а в 2020 году он стал помощником нового главы кабмина РФ Михаила Мишустина.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с бывшим вице-премьером РФ Сергеем Приходько - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 10:55
Медведев приехал на церемонию прощания с Сергеем Приходько
 
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