https://ria.ru/20210128/peskov-1594918603.html

Песков выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Приходько

Песков выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Приходько

Помощник главы правительства РФ, бывший вице-премьер Сергей Приходько, скончавшийся во вторник после продолжительной болезни, был человеком, на примере которого РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T11:36

2021-01-28T11:36

2021-01-28T13:58

умер сергей приходько

михаил мишустин

сергей приходько

дмитрий песков

москва

политика

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Помощник главы правительства РФ, бывший вице-премьер Сергей Приходько, скончавшийся во вторник после продолжительной болезни, был человеком, на примере которого учились многому, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Прощание с Приходько проходит в четверг в зале Центральной клинической больницы в Москве. Как сообщали в пресс-службе правительства, он будет похоронен на Троекуровском кладбище."Я 20 лет с ним фактически работал, и всю свою взрослую жизнь он меня чему-то учил. И на его примере очень многому учились. Это действительно человек, который жил вместе со страной и очень многое оставил", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".Приходько в 1997 году стал помощником президента России, затем работал заместителем руководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике. В 2012 году он был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, а в 2013 году занял пост вице-премьера и возглавил аппарат кабмина.Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в 2018 году назначил Приходько первым замруководителя аппарата правительства, а в 2020 году он стал помощником нового главы кабмина РФ Михаила Мишустина.

https://ria.ru/20210128/medvedev-1594910258.html

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Прощание с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько В Москве проходит прощание с бывшим вице-премьером Приходько 2021-01-28T11:36 true PT0M20S

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