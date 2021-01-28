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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на заводе в Перми
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на заводе в Перми
Одного из пострадавших при возгорании на пороховом заводе в Перми направили в реанимацию, состояние еще двух госпитализированных мужчин характеризуется как... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T11:10
2021-01-28T11:10
пермь
происшествия
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ПЕРМЬ, 28 янв - РИА Новости. Одного из пострадавших при возгорании на пороховом заводе в Перми направили в реанимацию, состояние еще двух госпитализированных мужчин характеризуется как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края."После инцидента на пороховом заводе в ожоговый центр доставлены три мужчины: 30, 49 и 48 лет. У одного пациента состояние тяжёлое, он находится в реанимации. У двух пациентов состояние удовлетворительное", — рассказали в ведомстве.По словам собеседницы агентства, еще один мужчина был осмотрен на месте происшествия медиками бригады скорой помощи, от госпитализации он отказался и был направлен на амбулаторное лечение. "Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — подчеркнули в министерстве.Пожар на заводе произошел сегодня утром. По информации предприятия, загорелись производственные отходы во время их погрузки в машину, огонь перекинулся на помещение, в результате воспламенилась хранившаяся на складе спецпродукция. Как пояснили РИА Новости, сейчас в ситуации разбирается специальная комиссия, предприятие работает в штатном режиме.
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Пожар на пороховом заводе в Перми. Кадры очевидцев
Пожар на пороховом заводе в Перми. Кадры очевидцев
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пермь, происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на заводе в Перми

11:10 28.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Москвы
Машина медицинской скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ПЕРМЬ, 28 янв - РИА Новости. Одного из пострадавших при возгорании на пороховом заводе в Перми направили в реанимацию, состояние еще двух госпитализированных мужчин характеризуется как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
"После инцидента на пороховом заводе в ожоговый центр доставлены три мужчины: 30, 49 и 48 лет. У одного пациента состояние тяжёлое, он находится в реанимации. У двух пациентов состояние удовлетворительное", — рассказали в ведомстве.
По словам собеседницы агентства, еще один мужчина был осмотрен на месте происшествия медиками бригады скорой помощи, от госпитализации он отказался и был направлен на амбулаторное лечение. "Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — подчеркнули в министерстве.
Пожар на заводе произошел сегодня утром. По информации предприятия, загорелись производственные отходы во время их погрузки в машину, огонь перекинулся на помещение, в результате воспламенилась хранившаяся на складе спецпродукция. Как пояснили РИА Новости, сейчас в ситуации разбирается специальная комиссия, предприятие работает в штатном режиме.
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