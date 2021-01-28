https://ria.ru/20210128/perestrelka-1595043370.html

В перестрелке под Анапой погиб мужчина

В перестрелке под Анапой погиб мужчина

Вооружённый конфликт с применением огнестрельного оружия произошёл под Анапой, в результате один мужчина погиб, трое попали в реанимацию, полиция ищет... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T21:45

2021-01-28T21:45

2021-01-28T21:59

гу мвд россии по краснодарскому краю

анапа

краснодарский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581340566_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aeb83c81ba73b3be2c6011e778a95d3c.jpg

КРАСНОДАР, 28 янв - РИА Новости. Вооружённый конфликт с применением огнестрельного оружия произошёл под Анапой, в результате один мужчина погиб, трое попали в реанимацию, полиция ищет нападавшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.Вечером в четверг в местных пабликах в соцсетях и Telegram-каналах появились сообщения о перестрелке, произошедшей в районе Анапа. Об инциденте рассказали в пресс-службе регионального главка МВД."В одном из населенных пунктов около города Анапы произошел конфликт между группой мужчин, в результате которого от огнестрельного ранения скончался один человек, еще трое получили огнестрельные ранения. В настоящее время граждане находятся в реанимационном отделении. Сотрудниками полиции проводится весь комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание предполагаемого нападавшего", - сообщает ведомство.

анапа

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гу мвд россии по краснодарскому краю, анапа, краснодарский край, происшествия