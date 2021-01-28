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В перестрелке под Анапой погиб мужчина
В перестрелке под Анапой погиб мужчина
Вооружённый конфликт с применением огнестрельного оружия произошёл под Анапой, в результате один мужчина погиб, трое попали в реанимацию, полиция ищет... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T21:45
2021-01-28T21:59
гу мвд россии по краснодарскому краю
анапа
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 28 янв - РИА Новости. Вооружённый конфликт с применением огнестрельного оружия произошёл под Анапой, в результате один мужчина погиб, трое попали в реанимацию, полиция ищет нападавшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.Вечером в четверг в местных пабликах в соцсетях и Telegram-каналах появились сообщения о перестрелке, произошедшей в районе Анапа. Об инциденте рассказали в пресс-службе регионального главка МВД."В одном из населенных пунктов около города Анапы произошел конфликт между группой мужчин, в результате которого от огнестрельного ранения скончался один человек, еще трое получили огнестрельные ранения. В настоящее время граждане находятся в реанимационном отделении. Сотрудниками полиции проводится весь комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание предполагаемого нападавшего", - сообщает ведомство.
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гу мвд россии по краснодарскому краю, анапа, краснодарский край, происшествия

В перестрелке под Анапой погиб мужчина

21:45 28.01.2021 (обновлено: 21:59 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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КРАСНОДАР, 28 янв - РИА Новости. Вооружённый конфликт с применением огнестрельного оружия произошёл под Анапой, в результате один мужчина погиб, трое попали в реанимацию, полиция ищет нападавшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Вечером в четверг в местных пабликах в соцсетях и Telegram-каналах появились сообщения о перестрелке, произошедшей в районе Анапа. Об инциденте рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.
"В одном из населенных пунктов около города Анапы произошел конфликт между группой мужчин, в результате которого от огнестрельного ранения скончался один человек, еще трое получили огнестрельные ранения. В настоящее время граждане находятся в реанимационном отделении. Сотрудниками полиции проводится весь комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание предполагаемого нападавшего", - сообщает ведомство.
 
ГУ МВД России по Краснодарскому краюАнапаКраснодарский крайПроисшествия
 
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