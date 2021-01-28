https://ria.ru/20210128/pensiya-1594930708.html

Песков ответил на вопрос об индексации пенсий

Песков ответил на вопрос об индексации пенсий

Никаких конкретных позиций по индексации пенсий пока не сформулировано, это дискуссионный вопрос, пока он находится в правительстве, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:29

2021-01-28T12:29

2021-01-28T12:29

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Никаких конкретных позиций по индексации пенсий пока не сформулировано, это дискуссионный вопрос, пока он находится в правительстве, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков."Нет, пока вопрос в правительстве. Вы знаете, что это тема для достаточно интенсивной дискуссии, но в данном случае никаких позиций пока не сформулировано", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, получил ли президент уже какой-то ответ от правительства на вопрос об индексации пенсий для всех пожилых граждан, изыскана ли возможность для индексации, в том числе для работающих пенсионеров.

https://ria.ru/20210121/pensii-1594063487.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, общество