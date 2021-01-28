https://ria.ru/20210128/pensiya-1594930708.html
Песков ответил на вопрос об индексации пенсий
Песков ответил на вопрос об индексации пенсий
Никаких конкретных позиций по индексации пенсий пока не сформулировано, это дискуссионный вопрос, пока он находится в правительстве, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:29
2021-01-28T12:29
2021-01-28T12:29
дмитрий песков
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_0:244:3205:2047_1920x0_80_0_0_fd1e63b0f5ae136526fc1de6164314db.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Никаких конкретных позиций по индексации пенсий пока не сформулировано, это дискуссионный вопрос, пока он находится в правительстве, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков."Нет, пока вопрос в правительстве. Вы знаете, что это тема для достаточно интенсивной дискуссии, но в данном случае никаких позиций пока не сформулировано", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, получил ли президент уже какой-то ответ от правительства на вопрос об индексации пенсий для всех пожилых граждан, изыскана ли возможность для индексации, в том числе для работающих пенсионеров.
https://ria.ru/20210121/pensii-1594063487.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_d154762b205c7fdb5d9951e3988a1915.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, общество