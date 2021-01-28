Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/pensionery-1594902867.html
В Совфеде оценили потери работающих пенсионеров из-за самоизоляции
В Совфеде оценили потери работающих пенсионеров из-за самоизоляции
Работающие пенсионеры, которые в период самоизоляции вынуждены находиться дома, теряют доходы, поскольку их больничные листы рассчитываются исходя из оплаты... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T10:09
2021-01-28T10:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
томская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/76504/32/765043298_0:96:3077:1826_1920x0_80_0_0_ef532f1c25764a50c50b3699e551c7f0.jpg
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Работающие пенсионеры, которые в период самоизоляции вынуждены находиться дома, теряют доходы, поскольку их больничные листы рассчитываются исходя из оплаты труда за предыдущие два года, заявил сенатор Владимир Кравченко."Работникам в возрасте 65 лет и старше, которые должны находиться на самоизоляции, выдают лист нетрудоспособности. Пособие рассчитывается, исходя из заработка за предыдущие два года. Соответственно, в этом году будут учитывать доход за 2019 и 2020 годы", - сказал законодатель журналистам.При этом в прошлом году доходы снизились, добавил он.По его мнению, "сумма пособия с этого года многих из них уменьшится на 25%".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210121/pensiya-1593976747.html
https://ria.ru/20210123/pensiya-1594308155.html
россия
томская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/76504/32/765043298_102:0:2769:2000_1920x0_80_0_0_703dee641ccc6dfe89df7450a97fe498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, томская область, общество

В Совфеде оценили потери работающих пенсионеров из-за самоизоляции

10:09 28.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Работающие пенсионеры, которые в период самоизоляции вынуждены находиться дома, теряют доходы, поскольку их больничные листы рассчитываются исходя из оплаты труда за предыдущие два года, заявил сенатор Владимир Кравченко.
"Работникам в возрасте 65 лет и старше, которые должны находиться на самоизоляции, выдают лист нетрудоспособности. Пособие рассчитывается, исходя из заработка за предыдущие два года. Соответственно, в этом году будут учитывать доход за 2019 и 2020 годы", - сказал законодатель журналистам.
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 11:54
Минтруд прорабатывает варианты индексации пенсий работающим пенсионерам
При этом в прошлом году доходы снизились, добавил он.
"Проблема в том, что, например, в Томской области данная категория граждан пребывает в изоляции с 6 апреля 2020 года по настоящее время. Соответственно, доход почти за весь 2020 год, который используется для исчисления заработка, не получали", - сказал законодатель.
По его мнению, "сумма пособия с этого года многих из них уменьшится на 25%".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Сотрудница в отделении Сбера помогает женщине у банкомата - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 18:50
СР внесла в Госдуму проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТомская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02Эксперт: Россия и США не перестанут быть соперниками, продлив ДСНВ-3
06:59В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
06:56Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38СМИ: ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
02:17Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
02:11Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном
Лента новостейМолния