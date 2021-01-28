https://ria.ru/20210128/pensionery-1594902867.html

В Совфеде оценили потери работающих пенсионеров из-за самоизоляции

В Совфеде оценили потери работающих пенсионеров из-за самоизоляции

Работающие пенсионеры, которые в период самоизоляции вынуждены находиться дома, теряют доходы, поскольку их больничные листы рассчитываются исходя из оплаты... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T10:09

2021-01-28T10:09

2021-01-28T10:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

томская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/76504/32/765043298_0:96:3077:1826_1920x0_80_0_0_ef532f1c25764a50c50b3699e551c7f0.jpg

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Работающие пенсионеры, которые в период самоизоляции вынуждены находиться дома, теряют доходы, поскольку их больничные листы рассчитываются исходя из оплаты труда за предыдущие два года, заявил сенатор Владимир Кравченко."Работникам в возрасте 65 лет и старше, которые должны находиться на самоизоляции, выдают лист нетрудоспособности. Пособие рассчитывается, исходя из заработка за предыдущие два года. Соответственно, в этом году будут учитывать доход за 2019 и 2020 годы", - сказал законодатель журналистам.При этом в прошлом году доходы снизились, добавил он.По его мнению, "сумма пособия с этого года многих из них уменьшится на 25%".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210121/pensiya-1593976747.html

https://ria.ru/20210123/pensiya-1594308155.html

россия

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, томская область, общество