https://ria.ru/20210128/pensionery-1594902867.html
В Совфеде оценили потери работающих пенсионеров из-за самоизоляции
В Совфеде оценили потери работающих пенсионеров из-за самоизоляции
Работающие пенсионеры, которые в период самоизоляции вынуждены находиться дома, теряют доходы, поскольку их больничные листы рассчитываются исходя из оплаты... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T10:09
2021-01-28T10:09
2021-01-28T10:09
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Работающие пенсионеры, которые в период самоизоляции вынуждены находиться дома, теряют доходы, поскольку их больничные листы рассчитываются исходя из оплаты труда за предыдущие два года, заявил сенатор Владимир Кравченко."Работникам в возрасте 65 лет и старше, которые должны находиться на самоизоляции, выдают лист нетрудоспособности. Пособие рассчитывается, исходя из заработка за предыдущие два года. Соответственно, в этом году будут учитывать доход за 2019 и 2020 годы", - сказал законодатель журналистам.При этом в прошлом году доходы снизились, добавил он.По его мнению, "сумма пособия с этого года многих из них уменьшится на 25%".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, томская область, общество
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Работающие пенсионеры, которые в период самоизоляции вынуждены находиться дома, теряют доходы, поскольку их больничные листы рассчитываются исходя из оплаты труда за предыдущие два года, заявил сенатор Владимир Кравченко.
"Работникам в возрасте 65 лет и старше, которые должны находиться на самоизоляции, выдают лист нетрудоспособности. Пособие рассчитывается, исходя из заработка за предыдущие два года. Соответственно, в этом году будут учитывать доход за 2019 и 2020 годы", - сказал законодатель журналистам.
При этом в прошлом году доходы снизились, добавил он.
"Проблема в том, что, например, в Томской области
данная категория граждан пребывает в изоляции с 6 апреля 2020 года по настоящее время. Соответственно, доход почти за весь 2020 год, который используется для исчисления заработка, не получали", - сказал законодатель.
По его мнению, "сумма пособия с этого года многих из них уменьшится на 25%".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф