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Нижегородский пенсионер получил десять лет колонии за изнасилование
Нижегородский пенсионер получил десять лет колонии за изнасилование
Пенсионер, долгое время насиловавший несовершеннолетнюю дочь сожительницы, получил в Нижегородской области 10 лет колонии строгого режима, сообщила объединенная РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T10:23
2021-01-28T10:23
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Пенсионер, долгое время насиловавший несовершеннолетнюю дочь сожительницы, получил в Нижегородской области 10 лет колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.В судебном заседании было установлено, что ранее не судимый 64-летний мужчина на протяжении нескольких месяцев насиловал несовершеннолетнюю дочь сожительницы. При этом он требовал никому о произошедшем не рассказывать, угрожая, что после этого с ней никто не будет общаться.В результате насильственных действий девочка забеременела."В судебном заседании подсудимый вину не признал, утверждая, что все происходило по обоюдному согласию. Суд признал подсудимого виновным в изнасиловании несовершеннолетней (часть 3 статьи 131 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Кроме того, частично удовлетворен гражданский иск законного представителя потерпевшей, с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20201207/prigovor-1587976611.html
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нижегородская область, происшествия

Нижегородский пенсионер получил десять лет колонии за изнасилование

10:23 28.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Пенсионер, долгое время насиловавший несовершеннолетнюю дочь сожительницы, получил в Нижегородской области 10 лет колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
В судебном заседании было установлено, что ранее не судимый 64-летний мужчина на протяжении нескольких месяцев насиловал несовершеннолетнюю дочь сожительницы. При этом он требовал никому о произошедшем не рассказывать, угрожая, что после этого с ней никто не будет общаться.
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В результате насильственных действий девочка забеременела.
"В судебном заседании подсудимый вину не признал, утверждая, что все происходило по обоюдному согласию. Суд признал подсудимого виновным в изнасиловании несовершеннолетней (часть 3 статьи 131 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, частично удовлетворен гражданский иск законного представителя потерпевшей, с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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