https://ria.ru/20210128/pensioner-1594904817.html

Нижегородский пенсионер получил десять лет колонии за изнасилование

Нижегородский пенсионер получил десять лет колонии за изнасилование

Пенсионер, долгое время насиловавший несовершеннолетнюю дочь сожительницы, получил в Нижегородской области 10 лет колонии строгого режима, сообщила объединенная РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T10:23

2021-01-28T10:23

2021-01-28T10:23

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Пенсионер, долгое время насиловавший несовершеннолетнюю дочь сожительницы, получил в Нижегородской области 10 лет колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.В судебном заседании было установлено, что ранее не судимый 64-летний мужчина на протяжении нескольких месяцев насиловал несовершеннолетнюю дочь сожительницы. При этом он требовал никому о произошедшем не рассказывать, угрожая, что после этого с ней никто не будет общаться.В результате насильственных действий девочка забеременела."В судебном заседании подсудимый вину не признал, утверждая, что все происходило по обоюдному согласию. Суд признал подсудимого виновным в изнасиловании несовершеннолетней (часть 3 статьи 131 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Кроме того, частично удовлетворен гражданский иск законного представителя потерпевшей, с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20201207/prigovor-1587976611.html

https://ria.ru/20201123/nasilnik-1585905788.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижегородская область, происшествия