Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/pasporta-1594989630.html
В Башкирии приостановили введение "ковидных паспортов"
В Башкирии приостановили введение "ковидных паспортов"
Власти Башкирии приостановили введение ковидных паспортов, они начнут действовать, когда от коронавируса будут вакцинированы не менее 25% жителей, сообщили РИА... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:38
2021-01-28T16:49
радий хабиров
татьяна голикова
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика башкортостан
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594019886_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_cdd9d6027c6bc48419a5470c246fcb42.jpg
УФА, 28 янв – РИА Новости. Власти Башкирии приостановили введение ковидных паспортов, они начнут действовать, когда от коронавируса будут вакцинированы не менее 25% жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе ковидных паспортов, которые будут получать жители с антителами. Отмечалось, что на держателей таких удостоверений не будут распространяться многие ограничения режима повышенной готовности. Кроме того, обладатели антиковидных паспортов смогут получать скидку на отдых в башкирских санаториях, при покупке абонементов в бассейны и фитнесс-центры, а также билетов в театр. Идея введения таких паспортов вызвала общественный резонанс.Ранее Хабиров заявлял, что резонанс в обществе вызвало слово "паспорт", и сказал, что это можно будет называть "справкой".В четверг вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства обратила внимание регионов на вредность и нецелесообразность введения ковидных паспортов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210128/pasporta-1594978073.html
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594019886_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_1bbae0c99976ea4a2882346e132c7c98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
радий хабиров, татьяна голикова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика башкортостан, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В Башкирии приостановили введение "ковидных паспортов"

16:38 28.01.2021 (обновлено: 16:49 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкИнформационный указатель о массовой вакцинации от коронавируса вакциной "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак") на стенде в Динской центральной районной больнице
Информационный указатель о массовой вакцинации от коронавируса вакциной Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) на стенде в Динской центральной районной больнице - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 28 янв – РИА Новости. Власти Башкирии приостановили введение ковидных паспортов, они начнут действовать, когда от коронавируса будут вакцинированы не менее 25% жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе ковидных паспортов, которые будут получать жители с антителами. Отмечалось, что на держателей таких удостоверений не будут распространяться многие ограничения режима повышенной готовности. Кроме того, обладатели антиковидных паспортов смогут получать скидку на отдых в башкирских санаториях, при покупке абонементов в бассейны и фитнесс-центры, а также билетов в театр. Идея введения таких паспортов вызвала общественный резонанс.
Очередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 15:47Распространение коронавируса
В НИИ гриппа не видят смысла в "ковидных паспортах"
"Запуск в Башкортостане проекта антиковидных паспортов для тех, кто привился от коронавируса, перенесли. Они начнут действовать, когда в республике вакцинируют не менее 25% взрослого населения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Ранее Хабиров заявлял, что резонанс в обществе вызвало слово "паспорт", и сказал, что это можно будет называть "справкой".
В четверг вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства обратила внимание регионов на вредность и нецелесообразность введения ковидных паспортов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение коронавирусаРадий ХабировТатьяна ГоликоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БашкортостанКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02Эксперт: Россия и США не перестанут быть соперниками, продлив ДСНВ-3
06:59В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
06:56Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38СМИ: ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
02:17Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
02:11Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном
Лента новостейМолния