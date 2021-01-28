https://ria.ru/20210128/pasporta-1594989630.html

В Башкирии приостановили введение "ковидных паспортов"

В Башкирии приостановили введение "ковидных паспортов"

Власти Башкирии приостановили введение ковидных паспортов, они начнут действовать, когда от коронавируса будут вакцинированы не менее 25% жителей, сообщили РИА... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T16:38

2021-01-28T16:38

2021-01-28T16:49

радий хабиров

татьяна голикова

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика башкортостан

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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УФА, 28 янв – РИА Новости. Власти Башкирии приостановили введение ковидных паспортов, они начнут действовать, когда от коронавируса будут вакцинированы не менее 25% жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе ковидных паспортов, которые будут получать жители с антителами. Отмечалось, что на держателей таких удостоверений не будут распространяться многие ограничения режима повышенной готовности. Кроме того, обладатели антиковидных паспортов смогут получать скидку на отдых в башкирских санаториях, при покупке абонементов в бассейны и фитнесс-центры, а также билетов в театр. Идея введения таких паспортов вызвала общественный резонанс.Ранее Хабиров заявлял, что резонанс в обществе вызвало слово "паспорт", и сказал, что это можно будет называть "справкой".В четверг вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства обратила внимание регионов на вредность и нецелесообразность введения ковидных паспортов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210128/pasporta-1594978073.html

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