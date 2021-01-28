В Башкирии приостановили введение "ковидных паспортов"
16:38 28.01.2021 (обновлено: 16:49 28.01.2021)
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкИнформационный указатель о массовой вакцинации от коронавируса вакциной "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак") на стенде в Динской центральной районной больнице
УФА, 28 янв – РИА Новости. Власти Башкирии приостановили введение ковидных паспортов, они начнут действовать, когда от коронавируса будут вакцинированы не менее 25% жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе ковидных паспортов, которые будут получать жители с антителами. Отмечалось, что на держателей таких удостоверений не будут распространяться многие ограничения режима повышенной готовности. Кроме того, обладатели антиковидных паспортов смогут получать скидку на отдых в башкирских санаториях, при покупке абонементов в бассейны и фитнесс-центры, а также билетов в театр. Идея введения таких паспортов вызвала общественный резонанс.
"Запуск в Башкортостане проекта антиковидных паспортов для тех, кто привился от коронавируса, перенесли. Они начнут действовать, когда в республике вакцинируют не менее 25% взрослого населения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Ранее Хабиров заявлял, что резонанс в обществе вызвало слово "паспорт", и сказал, что это можно будет называть "справкой".
В четверг вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства обратила внимание регионов на вредность и нецелесообразность введения ковидных паспортов.
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