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Голикова раскритиковала идею "ковидных паспортов"
Голикова раскритиковала идею "ковидных паспортов"
Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание регионов на вредность и нецелесообразность введения ковидных паспортов. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:01
2021-01-28T15:21
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание регионов на вредность и нецелесообразность введения ковидных паспортов."Мы уже обращали на это внимание, и я ещё раз хочу обратить внимание на это, особенно глав регионов: о нецелесообразности и даже вредности введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификата (о прививке)", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, татьяна голикова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Голикова раскритиковала идею "ковидных паспортов"

15:01 28.01.2021 (обновлено: 15:21 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание регионов на вредность и нецелесообразность введения ковидных паспортов.
"Мы уже обращали на это внимание, и я ещё раз хочу обратить внимание на это, особенно глав регионов: о нецелесообразности и даже вредности введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификата (о прививке)", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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