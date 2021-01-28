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Голикова раскритиковала идею "ковидных паспортов"
Голикова раскритиковала идею "ковидных паспортов"
Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание регионов на вредность и нецелесообразность введения ковидных паспортов. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:01
2021-01-28T15:01
2021-01-28T15:21
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание регионов на вредность и нецелесообразность введения ковидных паспортов."Мы уже обращали на это внимание, и я ещё раз хочу обратить внимание на это, особенно глав регионов: о нецелесообразности и даже вредности введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификата (о прививке)", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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