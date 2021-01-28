https://ria.ru/20210128/pase-1595039492.html

Поклонская назвала подтверждение полномочий России в ПАСЕ победой

Поклонская назвала подтверждение полномочий России в ПАСЕ победой

Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская назвала важной политической и дипломатической победой подтверждение полномочий России в... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T20:59

2021-01-28T20:59

2021-01-28T20:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская назвала важной политической и дипломатической победой подтверждение полномочий России в ПАСЕ.ПАСЕ ранее большинством голосов приняла резолюцию, в которой решила ратифицировать полномочия делегации РФ, несмотря на возражения и оскорбления представителей Украины в адрес российской стороны."ПАСЕ подтвердила полномочия России. Это настоящая политическая и дипломатическая победа нашей страны", - сказала РИА Новости Поклонская.При этом, по ее словам, поведение украинской стороны можно охарактеризовать как бескультурье и хамство, над чем следовало бы задуматься руководству Украины при формировании своей делегации.Последний раз полномочия делегации РФ были оспорены в ПАСЕ в январе 2020 года, до этого - в июне 2019 года.До 2019 года отношения Москвы и Страсбурга находились в кризисе. Делегацию России в ПАСЕ в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.

https://ria.ru/20210128/pase-1594980365.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/tolstoy-1594977089.html

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россия, наталья поклонская, госдума рф, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире