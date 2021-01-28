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Глава МИД Украины заявил, что ПАСЕ сломалась
Глава МИД Украины заявил, что ПАСЕ сломалась
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы давно сломалась после того, как были подтверждены полномочия... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:56
2021-01-28T15:56
2021-01-28T15:58
россия
мария мезенцева
дмитрий кулеба
совет европы
парламентская ассамблея совета европы
украина
в мире
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КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы давно сломалась после того, как были подтверждены полномочия российской делегации.Парламентская ассамблея Совета Европы ранее большинством голосов приняла резолюцию, в которой решила ратифицировать полномочия делегации РФ."Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли", - написал министр в Twitter.В первый день работы сессии, 25 января, глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации России. После ее заявления по правилам процедуры прошло голосование, в результате большинство поддержало идею об опротестовании полномочий делегации. Предложение поддержали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций.В ходе подготовки к проекту резолюции было внесено 11 поправок, в том числе предлагавшая не подтверждать полномочия делегации РФ и предлагавшая перенести рассмотрение вопроса на июньскую сессию. Парламентарии проголосовали против обеих поправок.Последний раз полномочия делегации РФ были оспорены в ПАСЕ в январе 2020 года, до этого - в июне 2019 года.
https://ria.ru/20210128/rossiya-1594955039.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210128/tolstoy-1594977089.html
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россия, мария мезенцева, дмитрий кулеба, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире