https://ria.ru/20210128/pase-1594958379.html

Российская делегация в ПАСЕ попросит оценить "хамские" слова Гончаренко

Российская делегация в ПАСЕ попросит оценить "хамские" слова Гончаренко

Глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что российская делегация обратилась к председателю ПАСЕ и профильный комитет по регламенту... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:30

2021-01-28T14:30

2021-01-28T14:30

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госдума рф

парламентская ассамблея совета европы

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СТРАСБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что российская делегация обратилась к председателю ПАСЕ и профильный комитет по регламенту с просьбой изучить заявления представителя делегации Украины Алексея Гончаренко из-за его провокационных и "хамских" высказываний на заседании ассамблеи.В четверг ПАСЕ обсуждала полномочия российской делегации. В ходе обсуждения представители украинской делегации призывали ассамблеею не ратифицировать полномочия российской делегации, а также оскорбляли президента РФ и органы власти."По Гончаренко: мы обратились с заявлением к председателю ПАСЕ, протокол выступления этого украинского деятеля будет передан в Комиссию по регламенту, иммунитетам и институциональным вопросам. Очень ждем конкретных решений по этому персонажу. В своих выступлениях Гончаренко в очередной раз скатился до абсолютно хамских высказываний и оскорблений – как в адрес членов нашей делегации, президента, так и страны в целом. Если бы кто-то из депутатов Госдумы позволил себе такое, он бы уже был вызван на ковер в комиссию по депутатской этике", - сказал Толстой журналистам.

https://ria.ru/20210128/rossiya-1594955039.html

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россия, госдума рф, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире