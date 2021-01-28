https://ria.ru/20210128/pase-1594958379.html
Российская делегация в ПАСЕ попросит оценить "хамские" слова Гончаренко
Российская делегация в ПАСЕ попросит оценить "хамские" слова Гончаренко
Глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что российская делегация обратилась к председателю ПАСЕ и профильный комитет по регламенту... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T14:30
2021-01-28T14:30
2021-01-28T14:30
россия
госдума рф
парламентская ассамблея совета европы
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155607/99/1556079923_0:377:2970:2048_1920x0_80_0_0_27dbf513a21fd745bfc65ec2b321a08f.jpg
СТРАСБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что российская делегация обратилась к председателю ПАСЕ и профильный комитет по регламенту с просьбой изучить заявления представителя делегации Украины Алексея Гончаренко из-за его провокационных и "хамских" высказываний на заседании ассамблеи.В четверг ПАСЕ обсуждала полномочия российской делегации. В ходе обсуждения представители украинской делегации призывали ассамблеею не ратифицировать полномочия российской делегации, а также оскорбляли президента РФ и органы власти."По Гончаренко: мы обратились с заявлением к председателю ПАСЕ, протокол выступления этого украинского деятеля будет передан в Комиссию по регламенту, иммунитетам и институциональным вопросам. Очень ждем конкретных решений по этому персонажу. В своих выступлениях Гончаренко в очередной раз скатился до абсолютно хамских высказываний и оскорблений – как в адрес членов нашей делегации, президента, так и страны в целом. Если бы кто-то из депутатов Госдумы позволил себе такое, он бы уже был вызван на ковер в комиссию по депутатской этике", - сказал Толстой журналистам.
https://ria.ru/20210128/rossiya-1594955039.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155607/99/1556079923_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_54501bd3f155c8f74d7e35b83630c2b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире