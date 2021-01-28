https://ria.ru/20210128/pase-1594935097.html
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая ратифицирует полномочия российской делегации. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:45
2021-01-28T12:45
2021-01-28T15:09
россия
парламентская ассамблея совета европы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156394/40/1563944036_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_83702c4be3f7eb43fa7800a4d146b074.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая ратифицирует полномочия российской делегации.За резолюцию проголосовали 107 парламентариев, против — 36, воздержались 24 депутата. Трансляция велась на сайте ПАСЕ.В ходе подготовки к проекту резолюции было внесено 11 поправок, в том числе предлагавшая не подтверждать полномочия делегации и предлагавшая перенести рассмотрение вопроса на июньскую сессию. Парламентарии проголосовали против обеих поправок.Не в фарватере русофобовЧлен делегации Леонид Слуцкий в Telegram-канале назвал итоги голосования знаком, что ассамблея не собирается потворствовать русофобским инициативам отдельных парламентариев.Он отдельно подчеркнул, что ПАСЕ проголосовала против поправок, в которых содержались предложения ограничить в правах российскую делегацию."Это значит, что ассамблея не идет и не собирается идти в фарватере агрессивного русофобского меньшинства и готова к диалогу с крупнейшей страной Европейского континента. Россия сохраняет свое присутствие на страсбургской площадке и продолжит последовательно доводить свою позицию до европейских коллег напрямую", — отметил депутат.В первый день сессии, 25 января, глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия российской делегации. После ее заявления по правилам процедуры прошло голосование, в результате большинство поддержало идею украинского представителя об опротестовании полномочий делегации в соответствии со статьей 8 регламента организации — за это проголосовали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций.Российские парламентарии неоднократно заявляли, что ограничение их прав недопустимо и в случае, если ассамблея поддержит это решение, они покинут площадку.Во вторник профильный комитет ассамблеи рекомендовал ратифицировать полномочия россиян.Отношения между Москвой и Страсбургом уже переживали кризис. В апреле 2014 года делегацию лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма в состав России. В 2015-м ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019-го ПАСЕ восстановила права делегации, российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее. Последний раз вопрос о полномочиях российских представителей поднимался в январе 2020 года, до этого — в июне 2019-го.
https://ria.ru/20210128/tolstoy-1594924339.html
https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594858405.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156394/40/1563944036_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_5b74d7ed07e96b9af2644fbdff21e766.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, парламентская ассамблея совета европы, в мире
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая ратифицирует полномочия российской делегации.
За резолюцию проголосовали 107 парламентариев, против — 36, воздержались 24 депутата. Трансляция велась на сайте ПАСЕ
.
В ходе подготовки к проекту резолюции было внесено 11 поправок, в том числе предлагавшая не подтверждать полномочия делегации и предлагавшая перенести рассмотрение вопроса на июньскую сессию. Парламентарии проголосовали против обеих поправок.
Не в фарватере русофобов
Член делегации Леонид Слуцкий в Telegram-канале назвал итоги голосования знаком, что ассамблея не собирается потворствовать русофобским инициативам отдельных парламентариев.
Он отдельно подчеркнул, что ПАСЕ проголосовала против поправок, в которых содержались предложения ограничить в правах российскую делегацию.
"Это значит, что ассамблея не идет и не собирается идти в фарватере агрессивного русофобского меньшинства и готова к диалогу с крупнейшей страной Европейского континента. Россия сохраняет свое присутствие на страсбургской площадке и продолжит последовательно доводить свою позицию до европейских коллег напрямую", — отметил депутат.
В первый день сессии, 25 января, глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия российской делегации. После ее заявления по правилам процедуры прошло голосование, в результате большинство поддержало идею украинского представителя об опротестовании полномочий делегации в соответствии со статьей 8 регламента организации — за это проголосовали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций.
Российские парламентарии неоднократно заявляли, что ограничение их прав недопустимо и в случае, если ассамблея поддержит это решение, они покинут площадку.
Во вторник профильный комитет ассамблеи рекомендовал ратифицировать полномочия россиян.
Отношения между Москвой
и Страсбургом
уже переживали кризис. В апреле 2014 года делегацию лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма в состав России. В 2015-м ПАСЕ
дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы
. В июне 2019-го ПАСЕ восстановила права делегации, российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее. Последний раз вопрос о полномочиях российских представителей поднимался в январе 2020 года, до этого — в июне 2019-го.