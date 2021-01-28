Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210128/pase-1594925614.html
Докладчик ПАСЕ призвал Ассамблею подтвердить полномочия России
Докладчик ПАСЕ призвал Ассамблею подтвердить полномочия России
Докладчик ПАСЕ Стефан Шеннах призвал Ассамблею подтвердить полномочия России. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:08
2021-01-28T12:08
россия
стефан шеннах
дунья миятович
европейский суд
евросоюз
совет европы
парламентская ассамблея совета европы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563986160_0:37:3376:1935_1920x0_80_0_0_14a83e4094c3c91b144cfd791b020c13.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Докладчик ПАСЕ Стефан Шеннах призвал Ассамблею подтвердить полномочия России.В четверг в ПАСЕ проходит обсуждение проекта резолюции по оспоренным украинским представителем полномочиям российской делегации. Вопрос был направлен в профильный комитет ПАСЕ, который подготовил по нему проект резолюции, в котором Ассамблея подчеркнула постоянную приверженность диалогу и постановила ратифицировать полномочия членов российской делегации.Трансляция заседания ведётся на сайте ПАСЕ с переводом на русский язык.К проекту доклада Шеннаха, который уже был докладчиком по схожей теме в 2014 году, подготовлено более 10 поправок. ПАСЕ будет голосовать за каждую поправку отдельно, затем большинством в зале проголосует за резолюцию с одобренными поправками.Выступая в ходе онлайн-дискуссии, Шеннах заявил: "Я прихожу к заключению, что мы должны утвердить полномочия членов российской делегации, тем самым мы должны дальше идти по пути коммуникации и попросить российскую сторону об ответе".Он считает, что полномочия являются предпосылкой для того, чтобы комиссар по правам человека Дуня Миятович могла продолжить свою миссию в Крыму и начать ее, когда ситуация позволит. Австрийский парламентарий отметил важность того, чтобы у граждан РФ была возможность "обращаться в Европейский суд по правам человека". " Мы не можем и не должны закрыть эту дверь", - добавил он."Я знаю, что существуют члены Ассамблеи, которые видели бы это победой, если бы полномочия не были ратифицированы, но я не думаю, что это соответствует нашей общей общественной ответственности", - сказал докладчик.Во время дискуссии в четверг ряд парламентариев высказался за предоставление полномочий делегации РФ. Вместе с тем, парламентарии из Украины, стран Балтии и Грузии призывают коллег не поддерживать проект резолюции.Российская делегация может выступить по вопросам своих полномочий, но не может голосовать.Последний раз полномочия делегации РФ были оспорены в ПАСЕ в январе 2020 года, до этого - в июне 2019 года.До 2019 года отношения Москвы и Страсбурга находились в кризисе. Делегацию России в ПАСЕ в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в Ассамблее.
https://ria.ru/20210128/pase-1594922040.html
https://ria.ru/20210128/tolstoy-1594924339.html
https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594869602.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563986160_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_3e172307b23ea03519454300aa4cc6a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, стефан шеннах, дунья миятович, европейский суд, евросоюз, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, в мире

Докладчик ПАСЕ призвал Ассамблею подтвердить полномочия России

12:08 28.01.2021
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге
Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Докладчик ПАСЕ Стефан Шеннах призвал Ассамблею подтвердить полномочия России.
В четверг в ПАСЕ проходит обсуждение проекта резолюции по оспоренным украинским представителем полномочиям российской делегации. Вопрос был направлен в профильный комитет ПАСЕ, который подготовил по нему проект резолюции, в котором Ассамблея подчеркнула постоянную приверженность диалогу и постановила ратифицировать полномочия членов российской делегации.
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 11:53
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия ограничат
Трансляция заседания ведётся на сайте ПАСЕ с переводом на русский язык.
К проекту доклада Шеннаха, который уже был докладчиком по схожей теме в 2014 году, подготовлено более 10 поправок. ПАСЕ будет голосовать за каждую поправку отдельно, затем большинством в зале проголосует за резолюцию с одобренными поправками.
Выступая в ходе онлайн-дискуссии, Шеннах заявил: "Я прихожу к заключению, что мы должны утвердить полномочия членов российской делегации, тем самым мы должны дальше идти по пути коммуникации и попросить российскую сторону об ответе".
Он считает, что полномочия являются предпосылкой для того, чтобы комиссар по правам человека Дуня Миятович могла продолжить свою миссию в Крыму и начать ее, когда ситуация позволит. Австрийский парламентарий отметил важность того, чтобы у граждан РФ была возможность "обращаться в Европейский суд по правам человека". " Мы не можем и не должны закрыть эту дверь", - добавил он.
Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 12:03
Толстой отреагировал на оскорбления Украины в адрес России в ПАСЕ
"Я знаю, что существуют члены Ассамблеи, которые видели бы это победой, если бы полномочия не были ратифицированы, но я не думаю, что это соответствует нашей общей общественной ответственности", - сказал докладчик.
"Могу выступить лишь с призовом ко всем вам: давайте не будем вновь возвращаться в институциональный кризис, давайте вместе вступим на путь диалога, путь подготовки доклада, реализации решений, рекомендаций, давайте не закрывать дверь в ЕСПЧ перед российскими гражданами, обеспечим возможность докладчиков и комиссара по правам человека продолжить работу, и в этом смысле я призываю к поддержке этой резолюции", - добавил Шеннах.
Во время дискуссии в четверг ряд парламентариев высказался за предоставление полномочий делегации РФ. Вместе с тем, парламентарии из Украины, стран Балтии и Грузии призывают коллег не поддерживать проект резолюции.
Российская делегация может выступить по вопросам своих полномочий, но не может голосовать.
Последний раз полномочия делегации РФ были оспорены в ПАСЕ в январе 2020 года, до этого - в июне 2019 года.
До 2019 года отношения Москвы и Страсбурга находились в кризисе. Делегацию России в ПАСЕ в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в Ассамблее.
Алексей Навальный в салоне самолета авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 21:01
В ПАСЕ прервали выступление российской делегации о Навальном
 
РоссияСтефан ШеннахДунья МиятовичЕвропейский судЕвросоюзСовет ЕвропыПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02Эксперт: Россия и США не перестанут быть соперниками, продлив ДСНВ-3
06:59В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
06:56Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38СМИ: ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
02:17Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
02:11Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном
Лента новостейМолния