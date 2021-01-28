https://ria.ru/20210128/pase-1594925614.html
Докладчик ПАСЕ призвал Ассамблею подтвердить полномочия России
Докладчик ПАСЕ призвал Ассамблею подтвердить полномочия России
Докладчик ПАСЕ Стефан Шеннах призвал Ассамблею подтвердить полномочия России. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:08
2021-01-28T12:08
2021-01-28T12:08
россия
стефан шеннах
дунья миятович
европейский суд
евросоюз
совет европы
парламентская ассамблея совета европы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563986160_0:37:3376:1935_1920x0_80_0_0_14a83e4094c3c91b144cfd791b020c13.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Докладчик ПАСЕ Стефан Шеннах призвал Ассамблею подтвердить полномочия России.В четверг в ПАСЕ проходит обсуждение проекта резолюции по оспоренным украинским представителем полномочиям российской делегации. Вопрос был направлен в профильный комитет ПАСЕ, который подготовил по нему проект резолюции, в котором Ассамблея подчеркнула постоянную приверженность диалогу и постановила ратифицировать полномочия членов российской делегации.Трансляция заседания ведётся на сайте ПАСЕ с переводом на русский язык.К проекту доклада Шеннаха, который уже был докладчиком по схожей теме в 2014 году, подготовлено более 10 поправок. ПАСЕ будет голосовать за каждую поправку отдельно, затем большинством в зале проголосует за резолюцию с одобренными поправками.Выступая в ходе онлайн-дискуссии, Шеннах заявил: "Я прихожу к заключению, что мы должны утвердить полномочия членов российской делегации, тем самым мы должны дальше идти по пути коммуникации и попросить российскую сторону об ответе".Он считает, что полномочия являются предпосылкой для того, чтобы комиссар по правам человека Дуня Миятович могла продолжить свою миссию в Крыму и начать ее, когда ситуация позволит. Австрийский парламентарий отметил важность того, чтобы у граждан РФ была возможность "обращаться в Европейский суд по правам человека". " Мы не можем и не должны закрыть эту дверь", - добавил он."Я знаю, что существуют члены Ассамблеи, которые видели бы это победой, если бы полномочия не были ратифицированы, но я не думаю, что это соответствует нашей общей общественной ответственности", - сказал докладчик.Во время дискуссии в четверг ряд парламентариев высказался за предоставление полномочий делегации РФ. Вместе с тем, парламентарии из Украины, стран Балтии и Грузии призывают коллег не поддерживать проект резолюции.Российская делегация может выступить по вопросам своих полномочий, но не может голосовать.Последний раз полномочия делегации РФ были оспорены в ПАСЕ в январе 2020 года, до этого - в июне 2019 года.До 2019 года отношения Москвы и Страсбурга находились в кризисе. Делегацию России в ПАСЕ в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в Ассамблее.
https://ria.ru/20210128/pase-1594922040.html
https://ria.ru/20210128/tolstoy-1594924339.html
https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594869602.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563986160_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_3e172307b23ea03519454300aa4cc6a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, стефан шеннах, дунья миятович, европейский суд, евросоюз, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, в мире
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Докладчик ПАСЕ Стефан Шеннах
призвал Ассамблею подтвердить полномочия России.
В четверг в ПАСЕ проходит обсуждение проекта резолюции по оспоренным украинским представителем полномочиям российской делегации. Вопрос был направлен в профильный комитет ПАСЕ, который подготовил по нему проект резолюции, в котором Ассамблея подчеркнула постоянную приверженность диалогу и постановила ратифицировать полномочия членов российской делегации.
Трансляция заседания ведётся на сайте ПАСЕ с переводом на русский язык.
К проекту доклада Шеннаха, который уже был докладчиком по схожей теме в 2014 году, подготовлено более 10 поправок. ПАСЕ будет голосовать за каждую поправку отдельно, затем большинством в зале проголосует за резолюцию с одобренными поправками.
Выступая в ходе онлайн-дискуссии, Шеннах заявил: "Я прихожу к заключению, что мы должны утвердить полномочия членов российской делегации, тем самым мы должны дальше идти по пути коммуникации и попросить российскую сторону об ответе".
Он считает, что полномочия являются предпосылкой для того, чтобы комиссар по правам человека Дуня Миятович
могла продолжить свою миссию в Крыму и начать ее, когда ситуация позволит. Австрийский парламентарий отметил важность того, чтобы у граждан РФ была возможность "обращаться в Европейский суд
по правам человека". " Мы не можем и не должны закрыть эту дверь", - добавил он.
"Я знаю, что существуют члены Ассамблеи, которые видели бы это победой, если бы полномочия не были ратифицированы, но я не думаю, что это соответствует нашей общей общественной ответственности", - сказал докладчик.
"Могу выступить лишь с призовом ко всем вам: давайте не будем вновь возвращаться в институциональный кризис, давайте вместе вступим на путь диалога, путь подготовки доклада, реализации решений, рекомендаций, давайте не закрывать дверь в ЕСПЧ перед российскими гражданами, обеспечим возможность докладчиков и комиссара по правам человека продолжить работу, и в этом смысле я призываю к поддержке этой резолюции", - добавил Шеннах.
Во время дискуссии в четверг ряд парламентариев высказался за предоставление полномочий делегации РФ. Вместе с тем, парламентарии из Украины
, стран Балтии
и Грузии
призывают коллег не поддерживать проект резолюции.
Российская делегация может выступить по вопросам своих полномочий, но не может голосовать.
Последний раз полномочия делегации РФ были оспорены в ПАСЕ в январе 2020 года, до этого - в июне 2019 года.
До 2019 года отношения Москвы
и Страсбурга
находились в кризисе. Делегацию России в ПАСЕ в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы
. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в Ассамблее.