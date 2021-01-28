https://ria.ru/20210128/pase-1594925614.html

Докладчик ПАСЕ призвал Ассамблею подтвердить полномочия России

Докладчик ПАСЕ призвал Ассамблею подтвердить полномочия России

Докладчик ПАСЕ Стефан Шеннах призвал Ассамблею подтвердить полномочия России. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:08

2021-01-28T12:08

2021-01-28T12:08

россия

стефан шеннах

дунья миятович

европейский суд

евросоюз

совет европы

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Докладчик ПАСЕ Стефан Шеннах призвал Ассамблею подтвердить полномочия России.В четверг в ПАСЕ проходит обсуждение проекта резолюции по оспоренным украинским представителем полномочиям российской делегации. Вопрос был направлен в профильный комитет ПАСЕ, который подготовил по нему проект резолюции, в котором Ассамблея подчеркнула постоянную приверженность диалогу и постановила ратифицировать полномочия членов российской делегации.Трансляция заседания ведётся на сайте ПАСЕ с переводом на русский язык.К проекту доклада Шеннаха, который уже был докладчиком по схожей теме в 2014 году, подготовлено более 10 поправок. ПАСЕ будет голосовать за каждую поправку отдельно, затем большинством в зале проголосует за резолюцию с одобренными поправками.Выступая в ходе онлайн-дискуссии, Шеннах заявил: "Я прихожу к заключению, что мы должны утвердить полномочия членов российской делегации, тем самым мы должны дальше идти по пути коммуникации и попросить российскую сторону об ответе".Он считает, что полномочия являются предпосылкой для того, чтобы комиссар по правам человека Дуня Миятович могла продолжить свою миссию в Крыму и начать ее, когда ситуация позволит. Австрийский парламентарий отметил важность того, чтобы у граждан РФ была возможность "обращаться в Европейский суд по правам человека". " Мы не можем и не должны закрыть эту дверь", - добавил он."Я знаю, что существуют члены Ассамблеи, которые видели бы это победой, если бы полномочия не были ратифицированы, но я не думаю, что это соответствует нашей общей общественной ответственности", - сказал докладчик.Во время дискуссии в четверг ряд парламентариев высказался за предоставление полномочий делегации РФ. Вместе с тем, парламентарии из Украины, стран Балтии и Грузии призывают коллег не поддерживать проект резолюции.Российская делегация может выступить по вопросам своих полномочий, но не может голосовать.Последний раз полномочия делегации РФ были оспорены в ПАСЕ в январе 2020 года, до этого - в июне 2019 года.До 2019 года отношения Москвы и Страсбурга находились в кризисе. Делегацию России в ПАСЕ в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в Ассамблее.

https://ria.ru/20210128/pase-1594922040.html

https://ria.ru/20210128/tolstoy-1594924339.html

https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594869602.html

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россия, стефан шеннах, дунья миятович, европейский суд, евросоюз, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, в мире