https://ria.ru/20210128/pase-1594922040.html

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия ограничат

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия ограничат

Российская делегация покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если на сессии поддержат ограничение полномочий хотя бы одного из ее членов. Об этом... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T11:53

2021-01-28T11:53

2021-01-28T12:35

россия

петр толстой

совет европы

страсбург

парламентская ассамблея совета европы

украина

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СТРАСБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Российская делегация покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если на сессии поддержат ограничение полномочий хотя бы одного из ее членов. Об этом заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы и ассамблеи Петр Толстой."Конечно, ни на какие ультиматумы, санкции и ограничения полномочий наша делегация никогда не согласится. Если решение будет принято об ограничении полномочий любого из членов нашей делегации, мы будем вынуждены покинуть эту площадку для диалога, как это было в 2014 году", — сказал Толстой во время сессии.В четверг ПАСЕ обсуждает полномочия российской делегации, профильный комитет ассамблеи рекомендовал их ратифицировать, говорится в проекте резолюции, поступившем в распоряжение РИА Новости.В первый день работы сессии глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации России. После ее заявления по правилам процедуры было устроено голосование, в результате которого большинство поддержало идею украинского представителя об опротестовании полномочий делегации в соответствии со статьей 8 Регламента организации — предложение поддержали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций.Отношения между Москвой и Страсбургом уже переживали кризис. В апреле 2014 года делегацию лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма в состав России. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в Ассамблее. Последний раз вопрос о полномочиях российских представителей поднимался в январе 2020 года, до этого — в июне 2019 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/tolstoy-1594871547.html

https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594869602.html

россия

страсбург

украина

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россия, петр толстой, совет европы, страсбург, парламентская ассамблея совета европы, украина