https://ria.ru/20210128/pandemiya-1594983128.html

Мясников предсказал новую разрушительную пандемию

Мясников предсказал новую разрушительную пандемию

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что человечество столкнется со вспышкой нового серьезного заболевания. Об этом он заявил изданию "Газета.ру",... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T16:08

2021-01-28T16:08

2021-01-28T16:08

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

билл гейтс

сша

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что человечество столкнется со вспышкой нового серьезного заболевания. Об этом он заявил изданию "Газета.ру", комментируя недавнее предсказание Билла Гейтса.Накануне основатель Microsoft заявил, что следующая пандемия может быть в "десятки раз хуже", и мир пока не готов к новым вспышкам заболеваний. При этом он выразил уверенность, что через два года уровень развития медицины станет выше. "Весь медицинский мир ждет эпидемии либо птичьего, либо свиного гриппа со смертностью в 35%", — заявил Мясников. Он отметил, что это стало причиной срочной разработки универсальной вакцины от гриппа. "Вместо такой серьезной эпидемии пришел ковид с его минимальной смертностью в 2% и поставил весь мир на колени", — констатировал врач. По мнению Мясникова, пандемия коронавируса была тренировкой перед более серьезными вызовами и показала неподготовленность медицины к таким ситуациям. Он призвал сказать коронавирусу "спасибо" за то, что высветил всю неспособность бороться с "элементарной эпидемией". Врач отметил, что мир уже должен готовиться к новой пандемии и выстраивать систему мониторинга заболеваний, чтобы не упустить момент распространения вирусов. Для этого, по его словам, нужно создать станции слежения в различных регионах планеты — Бразилии, Мексике, Китае, Африке к югу от Сахары. "Должна быть служба биологической безопасности, международная — не просто "фу-фу". По грани ходим давно", — заключил Мясников. В мире выявили свыше ста миллионов случаев новой инфекции, почти 2,2 миллиона человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210127/coronavirus-1594849976.html

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александр мясников (врач), коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, билл гейтс, сша