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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/pandemiya-1594882699.html
Билл Гейтс спрогнозировал пандемию в десять раз хуже текущей
Билл Гейтс спрогнозировал пандемию в десять раз хуже текущей
Основатель корпорации Microsoft, филантроп и мультимиллиардер Билл Гейтс полагает, что мир не готов к следующей пандемии, которая может в десятки раз хуже... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T00:54
2021-01-28T01:50
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
весь мир
microsoft corporation
воз
университет джонса хопкинса
билл гейтс
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Основатель корпорации Microsoft, филантроп и мультимиллиардер Билл Гейтс полагает, что мир не готов к следующей пандемии, которая может в десятки раз хуже пандемии SARS-CoV-2. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung.При этом он подчеркнул, что человечеству необходимо извлечь урок из ситуации с коронавирусом и лучше подготовиться к подобным вызовам в будущем. По его словам, уже во время пандемии COVID-19 при лучшей подготовке к ней была бы заметна разница.По мнению основателя Microsoft, коронавирус стал частью повседневной жизни в той же степени, что и, к примеру, землетрясения, торнадо или изменение климата. А задача правительств, как отметил Гейтс, заключается в защите граждан от этих событий, и уже во время этой пандемии ощущалась бы большая разница, если бы подготовка была немного лучше, добавил он.Гейтс также указал на то, что в текущих условиях терпение людей "определенно на исходе". Особенно у тех, кто проживает в стесненных условиях и не может позволить своим детям онлайн-обучение. По мнению Гейтса, чтобы нормализовать жизнь, в лучшем случае потребуется целый год."Мы все еще не выбрались из трудностей"В минувшем декабре Гейтс, подводя итоги 2020 года выразил опасение, что, несмотря на вакцинацию, пандемия в ближайшие месяцы будет только усиливаться."К сожалению, мы все еще не выбрались из трудностей", — заявил он.В то же время Гейтс напомнил, что ношение масок и социальная дистанция все еще остаются эффективными средствами борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Ограничения на посещение публичных мест продлятся и в следующем году. В целом же в 2021 году количество случаев заболеваний и смертей, по его мнению, начнет снижаться, и жизнь постепенно начнет приходить к норме. Свои надежды миллиардер связал с тем, что весной следующего года вакцинация, по всем прогнозам, должна достичь глобальных масштабов."Во второй раз мы не будем такими глупыми"Минувшей осенью основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал человечеству появление новой пандемии."Да. И нам повезет, если это случится лет через двадцать", — заявил Гейтс.Он также отметил, что существует сценарий, при котором это может произойти гораздо раньше — через три года.Тем не менее, как подчеркнул основатель Microsoft, в следующий раз человечество будет более "подготовлено" к пандемии."Во второй раз мы не будем такими глупыми", — заключил он.SARS-CoV-2Власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в последний день 2019 года. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа SARS-CoV-2, а болезнь получила название COVID-19. Уже 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 99,3 миллиона человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 100 миллионов.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты (25,4 миллиона заболевших), Индия (10,7 миллиона) и Бразилия (8,9 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.В августе прошлого года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, весь мир, microsoft corporation, воз, университет джонса хопкинса, билл гейтс

Билл Гейтс спрогнозировал пандемию в десять раз хуже текущей

00:54 28.01.2021 (обновлено: 01:50 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБилл Гейтс
Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Основатель корпорации Microsoft, филантроп и мультимиллиардер Билл Гейтс полагает, что мир не готов к следующей пандемии, которая может в десятки раз хуже пандемии SARS-CoV-2. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung.
"Мы не готовы к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг — есть много того, что можно сделать", — отметил Гейтс.
При этом он подчеркнул, что человечеству необходимо извлечь урок из ситуации с коронавирусом и лучше подготовиться к подобным вызовам в будущем. По его словам, уже во время пандемии COVID-19 при лучшей подготовке к ней была бы заметна разница.
По мнению основателя Microsoft, коронавирус стал частью повседневной жизни в той же степени, что и, к примеру, землетрясения, торнадо или изменение климата. А задача правительств, как отметил Гейтс, заключается в защите граждан от этих событий, и уже во время этой пандемии ощущалась бы большая разница, если бы подготовка была немного лучше, добавил он.
Гейтс также указал на то, что в текущих условиях терпение людей "определенно на исходе". Особенно у тех, кто проживает в стесненных условиях и не может позволить своим детям онлайн-обучение. По мнению Гейтса, чтобы нормализовать жизнь, в лучшем случае потребуется целый год.
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"Мы все еще не выбрались из трудностей"

В минувшем декабре Гейтс, подводя итоги 2020 года выразил опасение, что, несмотря на вакцинацию, пандемия в ближайшие месяцы будет только усиливаться.
"К сожалению, мы все еще не выбрались из трудностей", — заявил он.
В то же время Гейтс напомнил, что ношение масок и социальная дистанция все еще остаются эффективными средствами борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Ограничения на посещение публичных мест продлятся и в следующем году. В целом же в 2021 году количество случаев заболеваний и смертей, по его мнению, начнет снижаться, и жизнь постепенно начнет приходить к норме. Свои надежды миллиардер связал с тем, что весной следующего года вакцинация, по всем прогнозам, должна достичь глобальных масштабов.
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Минувшей осенью основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал человечеству появление новой пандемии.
"Да. И нам повезет, если это случится лет через двадцать", — заявил Гейтс.
Он также отметил, что существует сценарий, при котором это может произойти гораздо раньше — через три года.
Тем не менее, как подчеркнул основатель Microsoft, в следующий раз человечество будет более "подготовлено" к пандемии.
"Во второй раз мы не будем такими глупыми", — заключил он.
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SARS-CoV-2

Власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в последний день 2019 года. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа SARS-CoV-2, а болезнь получила название COVID-19. Уже 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии.
По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 99,3 миллиона человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 100 миллионов.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты (25,4 миллиона заболевших), Индия (10,7 миллиона) и Бразилия (8,9 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
В августе прошлого года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Весь мирMicrosoft CorporationВОЗУниверситет Джонса ХопкинсаБилл Гейтс
 
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