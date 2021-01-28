https://ria.ru/20210128/ogranicheniya-1594921200.html

Воробьев рассказал, когда в Подмосковье отменят ограничения по COVID-19

Воробьев рассказал, когда в Подмосковье отменят ограничения по COVID-19

Как только в Подмосковье буду выявлять менее 900 новых случаев COVID-19 в сутки, власти отменят все существующие ограничения, заявил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T11:49

2021-01-28T11:49

2021-01-28T12:08

новости подмосковья

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коронавирус covid-19

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Как только в Подмосковье буду выявлять менее 900 новых случаев COVID-19 в сутки, власти отменят все существующие ограничения, заявил губернатор региона Андрей Воробьев."Что касается ограничений, по сути, они все сняты – бары, дискотеки… Не будет этих ограничений, судя по снижающейся динамике. Мы как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество