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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210128/ogranicheniya-1594921200.html
Воробьев рассказал, когда в Подмосковье отменят ограничения по COVID-19
Воробьев рассказал, когда в Подмосковье отменят ограничения по COVID-19
Как только в Подмосковье буду выявлять менее 900 новых случаев COVID-19 в сутки, власти отменят все существующие ограничения, заявил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T11:49
2021-01-28T12:08
новости подмосковья
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Как только в Подмосковье буду выявлять менее 900 новых случаев COVID-19 в сутки, власти отменят все существующие ограничения, заявил губернатор региона Андрей Воробьев."Что касается ограничений, по сути, они все сняты – бары, дискотеки… Не будет этих ограничений, судя по снижающейся динамике. Мы как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Воробьев рассказал, когда в Подмосковье отменят ограничения по COVID-19

11:49 28.01.2021 (обновлено: 12:08 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОткрытие движения на участке четвертого пускового комплекса ЦКАД-4
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Как только в Подмосковье буду выявлять менее 900 новых случаев COVID-19 в сутки, власти отменят все существующие ограничения, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Что касается ограничений, по сути, они все сняты – бары, дискотеки… Не будет этих ограничений, судя по снижающейся динамике. Мы как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Новости ПодмосковьяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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