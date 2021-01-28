https://ria.ru/20210128/oblysenie-1594980201.html
Ученые нашли уникальное средство от облысения
Ученые нашли уникальное средство от облысения
Тайские ученые обнаружили новое средство для борьбы с облысением, пишет Daily Mail. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:55
2021-01-28T15:55
2021-01-28T17:29
открытия - риа наука
daily mail
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Тайские ученые обнаружили новое средство для борьбы с облысением, пишет Daily Mail.Исследователи провели эксперимент с участием пятидесяти человек, страдающих самой распространенной формой облысения — андрогенной алопецией. Им удалось выяснить, что авиценния морская, являющаяся одним из видов мангровых деревьев, содержит авицехинон-С — химическое вещество, останавливающее выпадение волос. Оно подавляет действие ферментов, которые приводят к повышению уровня гормонов, вызывающих облысение.Участники эксперимента регулярно втирали экстракт авиценнии морской в кожу головы. Ученые сделали вывод: авицехинон-С не только предотвращает облысение, но и способствует росту новых волос.Ученый отметил, что большинство препаратов от облысения являются синтетическими и содержат вещества, образуемые химически синтезированными элементами. Он добавил, что такие средства имеют множество побочных эффектов, тогда как экстракт авиценнии морской состоит из натуральных компонентов. Андрогенная алопеция — это научное название возрастного облысения, которое характеризуется залысинами, а также истончением волос на коже головы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201117/kovid-1584869453.html
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открытия - риа наука, daily mail
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Тайские ученые обнаружили новое средство для борьбы с облысением, пишет Daily Mail.
Исследователи провели эксперимент с участием пятидесяти человек, страдающих самой распространенной формой облысения — андрогенной алопецией. Им удалось выяснить, что авиценния морская, являющаяся одним из видов мангровых деревьев, содержит авицехинон-С — химическое вещество, останавливающее выпадение волос. Оно подавляет действие ферментов, которые приводят к повышению уровня гормонов, вызывающих облысение.
Участники эксперимента регулярно втирали экстракт авиценнии морской в кожу головы. Ученые сделали вывод: авицехинон-С не только предотвращает облысение, но и способствует росту новых волос.
"Мы обнаружили много преимуществ у этого вида растения. Во-первых, оно не позволяет ферментам вырабатывать гормоны, способствующие облысению. Во-вторых, авиценния морская помогает организму производить белок, стимулирующий рост волос", — пояснил профессор Университета Чулалонгкорна Ванчай Дикнамкул.
Ученый отметил, что большинство препаратов от облысения являются синтетическими и содержат вещества, образуемые химически синтезированными элементами. Он добавил, что такие средства имеют множество побочных эффектов, тогда как экстракт авиценнии морской состоит из натуральных компонентов.
Андрогенная алопеция — это научное название возрастного облысения, которое характеризуется залысинами, а также истончением волос на коже головы.