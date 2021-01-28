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Миронов назвал подписание манифеста трех партий "историческим событием"
Миронов назвал подписание манифеста трех партий "историческим событием"
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал историческим событием подписание межпартийного манифеста партий СР, "За правду" и "Патриоты России". РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T13:14
2021-01-28T13:14
партия "за правду"
сергей миронов
справедливая россия
патриоты россии
политика
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МОСКВА , 28 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал историческим событием подписание межпартийного манифеста партий СР, "За правду" и "Патриоты России".Церемония прошла в Государственном центральном музее современной истории России."Сегодня, не побоюсь этого слова, произойдет историческое событие", - отметил Миронов перед подписанием манифеста.Миронов заявил, что в настоящее время в РФ "огромный запрос на патриотизм", а объединение левых сил, в свою очередь, положит "начало правильному справедливому пути". Он подчеркнул, что партия будет "бороться за власть" и призывает "все патриотические силы" идти с ними. "Патриоты за правду и справедливость - вот наш девиз", - сказал политик.В подписанном документе определены идеологические основы объединения, его планы и задачи, а также выработаны шаги по его реализации.Ранее "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" по итогам заседания руководства каждой партии объявили о старте процесса объединения. По словам Миронова, он надеется сохранить пост председателя в новой объединенной партии. Предполагается, что она будет называться "Справедливая Россия-За правду".
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партия "за правду", сергей миронов, справедливая россия, патриоты россии, политика

Миронов назвал подписание манифеста трех партий "историческим событием"

13:14 28.01.2021
 
© РИА Новости / Султан Досалиев / Перейти в фотобанкПодписание манифеста об объединении партий "Справедливая Россия", "За Правду" и "Патриоты России"
Подписание манифеста об объединении партий Справедливая Россия, За Правду и Патриоты России - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Султан Досалиев
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МОСКВА , 28 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал историческим событием подписание межпартийного манифеста партий СР, "За правду" и "Патриоты России".
Церемония прошла в Государственном центральном музее современной истории России.
"Сегодня, не побоюсь этого слова, произойдет историческое событие", - отметил Миронов перед подписанием манифеста.
"Сегодня мы начинаем долгий, но абсолютно позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил России", - отметил он.
Миронов заявил, что в настоящее время в РФ "огромный запрос на патриотизм", а объединение левых сил, в свою очередь, положит "начало правильному справедливому пути". Он подчеркнул, что партия будет "бороться за власть" и призывает "все патриотические силы" идти с ними. "Патриоты за правду и справедливость - вот наш девиз", - сказал политик.
© РИА НовостиЛидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали межпартийный манифест об объединении
Лидеры партий Справедливая Россия, За правду и Патриоты России подписали межпартийный манифест об объединении - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости
Лидеры партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали межпартийный манифест об объединении
В подписанном документе определены идеологические основы объединения, его планы и задачи, а также выработаны шаги по его реализации.
Ранее "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" по итогам заседания руководства каждой партии объявили о старте процесса объединения. По словам Миронова, он надеется сохранить пост председателя в новой объединенной партии. Предполагается, что она будет называться "Справедливая Россия-За правду".
Сторонники партии Справедливая Россия на первомайской демонстрации в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 13:15
Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России"
 
Партия "За правду"Сергей МироновСправедливая РоссияПатриоты РоссииПолитика
 
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