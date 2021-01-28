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Миронов назвал подписание манифеста трех партий "историческим событием"
Миронов назвал подписание манифеста трех партий "историческим событием"
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал историческим событием подписание межпартийного манифеста партий СР, "За правду" и "Патриоты России". РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T13:14
2021-01-28T13:14
2021-01-28T13:14
партия "за правду"
сергей миронов
справедливая россия
патриоты россии
политика
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МОСКВА , 28 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал историческим событием подписание межпартийного манифеста партий СР, "За правду" и "Патриоты России".Церемония прошла в Государственном центральном музее современной истории России."Сегодня, не побоюсь этого слова, произойдет историческое событие", - отметил Миронов перед подписанием манифеста.Миронов заявил, что в настоящее время в РФ "огромный запрос на патриотизм", а объединение левых сил, в свою очередь, положит "начало правильному справедливому пути". Он подчеркнул, что партия будет "бороться за власть" и призывает "все патриотические силы" идти с ними. "Патриоты за правду и справедливость - вот наш девиз", - сказал политик.В подписанном документе определены идеологические основы объединения, его планы и задачи, а также выработаны шаги по его реализации.Ранее "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" по итогам заседания руководства каждой партии объявили о старте процесса объединения. По словам Миронова, он надеется сохранить пост председателя в новой объединенной партии. Предполагается, что она будет называться "Справедливая Россия-За правду".
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партия "за правду", сергей миронов, справедливая россия, патриоты россии, политика
МОСКВА , 28 янв - РИА Новости.
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов
назвал историческим событием подписание межпартийного манифеста партий СР, "За правду"
и "Патриоты России"
.
Церемония прошла в Государственном центральном музее современной истории России.
"Сегодня, не побоюсь этого слова, произойдет историческое событие", - отметил Миронов перед подписанием манифеста.
"Сегодня мы начинаем долгий, но абсолютно позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил России", - отметил он.
Миронов заявил, что в настоящее время в РФ "огромный запрос на патриотизм", а объединение левых сил, в свою очередь, положит "начало правильному справедливому пути". Он подчеркнул, что партия будет "бороться за власть" и призывает "все патриотические силы" идти с ними. "Патриоты за правду и справедливость - вот наш девиз", - сказал политик.
В подписанном документе определены идеологические основы объединения, его планы и задачи, а также выработаны шаги по его реализации.
Ранее "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" по итогам заседания руководства каждой партии объявили о старте процесса объединения. По словам Миронова, он надеется сохранить пост председателя в новой объединенной партии. Предполагается, что она будет называться "Справедливая Россия-За правду".