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Пилот "Пакистанских авиалиний" сообщил об НЛО над Пенджабом
Пилот "Пакистанских авиалиний" сообщил об НЛО над Пенджабом
Пилот "Пакистанских международных авиалиний" сообщил о неопознанном летающем объекте над городом Рахимъяр-Хан в провинции Пенджаб, сообщает телеканал Geo News. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T00:17
2021-01-28T00:17
2021-01-28T01:41
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 янв – РИА Новости. Пилот "Пакистанских международных авиалиний" сообщил о неопознанном летающем объекте над городом Рахимъяр-Хан в провинции Пенджаб, сообщает телеканал Geo News."НЛО был очень ярким, несмотря на присутствие солнечного света", - сказал пилот, отметив, что очень редко видел такой яркий объект днем.По словам пилота, то, что он заметил в небе, не было планетой или звездой, а могло быть "космической станцией" или "искусственной планетой" рядом с Землей.Представитель "Пакистанских международных авиалиний" сообщил, что НЛО был замечен 23 января около 16.00 во время полета из Карачи в Лахор. Согласно данным отчета, самолет находился на высоте 10,5 тысячи метров над землей, когда был замечен неопознанный объект.Помимо пилота, неопознанный объект заметили многие жители Рахимъяр-Хана и сняли его на видео. На распространившихся в интернете видеозаписях в дневном небе можно увидеть яркую точку.
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РИА Новости
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пенджаб (пакистан), пакистан, в мире