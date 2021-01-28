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Пилот "Пакистанских авиалиний" сообщил об НЛО над Пенджабом

Пилот "Пакистанских авиалиний" сообщил об НЛО над Пенджабом

Пилот "Пакистанских международных авиалиний" сообщил о неопознанном летающем объекте над городом Рахимъяр-Хан в провинции Пенджаб, сообщает телеканал Geo News. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T00:17

2021-01-28T00:17

2021-01-28T01:41

пенджаб (пакистан)

пакистан

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 янв – РИА Новости. Пилот "Пакистанских международных авиалиний" сообщил о неопознанном летающем объекте над городом Рахимъяр-Хан в провинции Пенджаб, сообщает телеканал Geo News."НЛО был очень ярким, несмотря на присутствие солнечного света", - сказал пилот, отметив, что очень редко видел такой яркий объект днем.По словам пилота, то, что он заметил в небе, не было планетой или звездой, а могло быть "космической станцией" или "искусственной планетой" рядом с Землей.Представитель "Пакистанских международных авиалиний" сообщил, что НЛО был замечен 23 января около 16.00 во время полета из Карачи в Лахор. Согласно данным отчета, самолет находился на высоте 10,5 тысячи метров над землей, когда был замечен неопознанный объект.Помимо пилота, неопознанный объект заметили многие жители Рахимъяр-Хана и сняли его на видео. На распространившихся в интернете видеозаписях в дневном небе можно увидеть яркую точку.

пенджаб (пакистан)

пакистан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенджаб (пакистан), пакистан, в мире