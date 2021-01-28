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Пилот "Пакистанских авиалиний" сообщил об НЛО над Пенджабом
Пилот "Пакистанских авиалиний" сообщил об НЛО над Пенджабом
Пилот "Пакистанских международных авиалиний" сообщил о неопознанном летающем объекте над городом Рахимъяр-Хан в провинции Пенджаб, сообщает телеканал Geo News. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T00:17
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 янв – РИА Новости. Пилот "Пакистанских международных авиалиний" сообщил о неопознанном летающем объекте над городом Рахимъяр-Хан в провинции Пенджаб, сообщает телеканал Geo News."НЛО был очень ярким, несмотря на присутствие солнечного света", - сказал пилот, отметив, что очень редко видел такой яркий объект днем.По словам пилота, то, что он заметил в небе, не было планетой или звездой, а могло быть "космической станцией" или "искусственной планетой" рядом с Землей.Представитель "Пакистанских международных авиалиний" сообщил, что НЛО был замечен 23 января около 16.00 во время полета из Карачи в Лахор. Согласно данным отчета, самолет находился на высоте 10,5 тысячи метров над землей, когда был замечен неопознанный объект.Помимо пилота, неопознанный объект заметили многие жители Рахимъяр-Хана и сняли его на видео. На распространившихся в интернете видеозаписях в дневном небе можно увидеть яркую точку.
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пенджаб (пакистан), пакистан, в мире

Пилот "Пакистанских авиалиний" сообщил об НЛО над Пенджабом

00:17 28.01.2021 (обновлено: 01:41 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛетающая тарелка
Летающая тарелка - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 янв – РИА Новости. Пилот "Пакистанских международных авиалиний" сообщил о неопознанном летающем объекте над городом Рахимъяр-Хан в провинции Пенджаб, сообщает телеканал Geo News.
"НЛО был очень ярким, несмотря на присутствие солнечного света", - сказал пилот, отметив, что очень редко видел такой яркий объект днем.
По словам пилота, то, что он заметил в небе, не было планетой или звездой, а могло быть "космической станцией" или "искусственной планетой" рядом с Землей.
Представитель "Пакистанских международных авиалиний" сообщил, что НЛО был замечен 23 января около 16.00 во время полета из Карачи в Лахор. Согласно данным отчета, самолет находился на высоте 10,5 тысячи метров над землей, когда был замечен неопознанный объект.
"Еще слишком рано говорить, что это был за объект. На самом деле, мы, возможно, вообще не сможем сказать, что это был за объект. Однако кое-что было замечено, об этом было сообщено в соответствии с протоколом", - сказал представитель авиакомпании.
Помимо пилота, неопознанный объект заметили многие жители Рахимъяр-Хана и сняли его на видео. На распространившихся в интернете видеозаписях в дневном небе можно увидеть яркую точку.
 
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