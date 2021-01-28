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Защита Навального хочет обжаловать его арест
Защита Навального хочет обжаловать его арест
Защита блогера Алексея Навального продолжит обжаловать постановление о его аресте на 30 суток, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Вадим Кобзев. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:01
2021-01-28T16:01
россия
ив роше
европейский суд
вадим кобзев
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
германия
химки
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 28 янв - РИА Новости. Защита блогера Алексея Навального продолжит обжаловать постановление о его аресте на 30 суток, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Вадим Кобзев."Конечно, пойдем в кассационную инстанцию и Европейский суд по правам человека", - рассказал собеседник агентства.Сегодня Московский областной суд признал законным постановление об аресте блогера. В СИЗО он ожидает заседания Симоновского суда Москвы, который решит, будет ли условный срок блогеру заменен на реальный. Оно запланировано на 2 февраля.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением.После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.Основанием для ареста блогера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день блогера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина".Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594913850.html
https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594970036.html
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россия, ив роше, европейский суд, вадим кобзев, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, германия, химки, происшествия

Защита Навального хочет обжаловать его арест

16:01 28.01.2021
 
© РИА НовостиАлексей Навальный в комнате трансляций "Матросской тишины"
Алексей Навальный в комнате трансляций Матросской тишины - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК (Московская область), 28 янв - РИА Новости. Защита блогера Алексея Навального продолжит обжаловать постановление о его аресте на 30 суток, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Вадим Кобзев.
"Конечно, пойдем в кассационную инстанцию и Европейский суд по правам человека", - рассказал собеседник агентства.
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 11:09
СК продлил арест счетов сторонников Навального, сообщил адвокат
Сегодня Московский областной суд признал законным постановление об аресте блогера. В СИЗО он ожидает заседания Симоновского суда Москвы, который решит, будет ли условный срок блогеру заменен на реальный. Оно запланировано на 2 февраля.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением.
После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.
Алексей Навальный в комнате трансляций Матросской тишины - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 15:20
Мособлсуд признал арест Навального законным
Основанием для ареста блогера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день блогера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина".
Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.
Супруга Алексея Навального Юлия, прилетевшая из Берлина рейсом авиакомпании Победа, в международном аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 23:04
Полиция завершила обыск у жены Навального
 
РоссияИв РошеЕвропейский судВадим КобзевАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваГерманияХимкиПроисшествия
 
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