https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594981500.html

Защита Навального хочет обжаловать его арест

Защита Навального хочет обжаловать его арест

Защита блогера Алексея Навального продолжит обжаловать постановление о его аресте на 30 суток, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Вадим Кобзев. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T16:01

2021-01-28T16:01

2021-01-28T16:01

россия

ив роше

европейский суд

вадим кобзев

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

германия

химки

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КРАСНОГОРСК (Московская область), 28 янв - РИА Новости. Защита блогера Алексея Навального продолжит обжаловать постановление о его аресте на 30 суток, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Вадим Кобзев."Конечно, пойдем в кассационную инстанцию и Европейский суд по правам человека", - рассказал собеседник агентства.Сегодня Московский областной суд признал законным постановление об аресте блогера. В СИЗО он ожидает заседания Симоновского суда Москвы, который решит, будет ли условный срок блогеру заменен на реальный. Оно запланировано на 2 февраля.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением.После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.Основанием для ареста блогера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день блогера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина".Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594913850.html

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594970036.html

https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594878038.html

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химки

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россия, ив роше, европейский суд, вадим кобзев, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, германия, химки, происшествия