Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594968628.html
Прокуратура настаивает на законности помещения Навального под стражу
Прокуратура настаивает на законности помещения Навального под стражу
Прокуратура попросила Московский областной суд признать законным постановление об аресте на 30 дней Алексея Навального, задержанного после прилёта из Германии,... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:16
2021-01-28T15:16
алексей навальный
химкинский городской суд
московский областной суд
германия
московская область (подмосковье)
шереметьево (аэропорт)
химки
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594951381_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_e682c3b753c85cd286b0ab800a599447.jpg
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 28 янв - РИА Новости. Прокуратура попросила Московский областной суд признать законным постановление об аресте на 30 дней Алексея Навального, задержанного после прилёта из Германии, передает корреспондент РИА Новости из суда.Сегодня Мособлсуд рассматривает жалобы защиты Навального на его заключение под стражу. Адвокаты просят отменить постановление Химкинского городского суда Подмосковья ввиду его незаконности."Нахожу доводы апелляционных жалоб несостоятельными, прошу оставить решение суда без изменений… Скрывшийся от контроля и с места жительства осужденный может быть задержан на 48 часов, данный срок может быть продлен до 30 суток. Химкинский городской суд руководствовался нормами закона… Полагаю, что решение Химкинского городского суда следует оставить без изменений", - заявил прокурор во время слушания.Аналогичную позицию выразил и представитель химкинского ОВД.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением, за многократные нарушения испытательного срока условно осужденным. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.Заседание, на котором решат, будет ли условный срок Навальному заменен на реальный, запланировано на 2 февраля в Симоновском суде Москвы. Защита блогера считает, что его преследование носит политический характер.
https://ria.ru/20210128/ekaterinburg-1594933158.html
https://ria.ru/20210128/aktsii-1594958646.html
германия
московская область (подмосковье)
химки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594951381_319:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d0d891385c5e53944c265c229bbbfdda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей навальный, химкинский городской суд, московский областной суд, германия, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), химки, происшествия

Прокуратура настаивает на законности помещения Навального под стражу

15:16 28.01.2021
 
© РИА НовостиАлексей Навальный в комнате трансляций "Матросской тишины"
Алексей Навальный в комнате трансляций Матросской тишины - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 28 янв - РИА Новости. Прокуратура попросила Московский областной суд признать законным постановление об аресте на 30 дней Алексея Навального, задержанного после прилёта из Германии, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Сегодня Мособлсуд рассматривает жалобы защиты Навального на его заключение под стражу. Адвокаты просят отменить постановление Химкинского городского суда Подмосковья ввиду его незаконности.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 12:38
За главой штаба Навального в Екатеринбурге прибыли московские полицейские
"Нахожу доводы апелляционных жалоб несостоятельными, прошу оставить решение суда без изменений… Скрывшийся от контроля и с места жительства осужденный может быть задержан на 48 часов, данный срок может быть продлен до 30 суток. Химкинский городской суд руководствовался нормами закона… Полагаю, что решение Химкинского городского суда следует оставить без изменений", - заявил прокурор во время слушания.
Аналогичную позицию выразил и представитель химкинского ОВД.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением, за многократные нарушения испытательного срока условно осужденным. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.
Заседание, на котором решат, будет ли условный срок Навальному заменен на реальный, запланировано на 2 февраля в Симоновском суде Москвы. Защита блогера считает, что его преследование носит политический характер.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 14:31
Прокуратура Москвы предупредила о последствиях участия в незаконной акции
 
Алексей НавальныйХимкинский городской судМосковский областной судГерманияМосковская область (Подмосковье)Шереметьево (аэропорт)ХимкиПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
06:56Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38СМИ: ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
02:17Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
02:11Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном
02:10Инфекционист назвал общие симптомы ОРВИ и особенности коронавируса
Лента новостейМолния