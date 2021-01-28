https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594968628.html

Прокуратура настаивает на законности помещения Навального под стражу

Прокуратура настаивает на законности помещения Навального под стражу

Прокуратура попросила Московский областной суд признать законным постановление об аресте на 30 дней Алексея Навального, задержанного после прилёта из Германии,... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:16

2021-01-28T15:16

2021-01-28T15:16

алексей навальный

химкинский городской суд

московский областной суд

германия

московская область (подмосковье)

шереметьево (аэропорт)

химки

происшествия

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КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 28 янв - РИА Новости. Прокуратура попросила Московский областной суд признать законным постановление об аресте на 30 дней Алексея Навального, задержанного после прилёта из Германии, передает корреспондент РИА Новости из суда.Сегодня Мособлсуд рассматривает жалобы защиты Навального на его заключение под стражу. Адвокаты просят отменить постановление Химкинского городского суда Подмосковья ввиду его незаконности."Нахожу доводы апелляционных жалоб несостоятельными, прошу оставить решение суда без изменений… Скрывшийся от контроля и с места жительства осужденный может быть задержан на 48 часов, данный срок может быть продлен до 30 суток. Химкинский городской суд руководствовался нормами закона… Полагаю, что решение Химкинского городского суда следует оставить без изменений", - заявил прокурор во время слушания.Аналогичную позицию выразил и представитель химкинского ОВД.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением, за многократные нарушения испытательного срока условно осужденным. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.Заседание, на котором решат, будет ли условный срок Навальному заменен на реальный, запланировано на 2 февраля в Симоновском суде Москвы. Защита блогера считает, что его преследование носит политический характер.

https://ria.ru/20210128/ekaterinburg-1594933158.html

https://ria.ru/20210128/aktsii-1594958646.html

германия

московская область (подмосковье)

химки

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алексей навальный, химкинский городской суд, московский областной суд, германия, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), химки, происшествия