Олега Навального задержали после обыска в Москве
09:38 28.01.2021 (обновлено: 09:39 28.01.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОглашение приговора братьям Навальным в Замоскворецком суде
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Директор "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, включен Минюстом в список иноагентов) Иван Жданов сообщил о задержании брата Алексея Навального Олега.
"Олега Навального только что задержали в ГСУ МВД по 91-й статье на 48 часов. Это также означает, что он теперь подозреваемый по делу", — написал Жданов в Twitter.
Вчера, 00:52Адвокат Соболь сообщил о ее задержании
По его словам, Навального увезли в изолятор временного содержания на Петровку. Туда же отправили юриста ФБК Любовь Соболь. Как уточнил ее адвокат Владимир Воронин, задержание происходит по 1 части 236 статьи уголовного кодекса "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".
Ранее Жданов заявил об обысках в офисе ФБК, а также в квартирах Алексея Навального и его супруги Юлии. пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, отца главы московского штаба Навального Олега Степанова, главы Альянса врачей Анастасии Васильевой, сотрудника ФБК Георгия Албурова.
По все обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Также юрист ФБК Любовь Соболь сообщила об обысках в студии "Навальный LIVE". Комментарием от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
27 января, 16:47В квартиру Навального пришли с обысками
Как сообщалось в среду, Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств об обысках. В картотеке не указаны адреса и имена, но обыски проходят у людей, которые участвовали в несогласованной акции 23 января в Москве или призывали к ее проведению.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.
Братья Олег и Алексей Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и свыше 4 миллионов рублей — у "Многопрофильной процессинговой компании", а также за легализацию более 21 миллиона рублей. Алексей Навальный получил три с половиной года условно, а Олег Навальный — такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима.