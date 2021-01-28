https://ria.ru/20210128/navalnyolegdet-1594900054.html

Олега Навального задержали после обыска в Москве

Олега Навального задержали после обыска в Москве

Директор "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, включен Минюстом в список иноагентов) Иван Жданов сообщил о задержании брата Алексея Навального Олега. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T09:38

2021-01-28T09:38

2021-01-28T09:39

альянс врачей

владимир воронин

ив роше

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Директор "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, включен Минюстом в список иноагентов) Иван Жданов сообщил о задержании брата Алексея Навального Олега."Олега Навального только что задержали в ГСУ МВД по 91-й статье на 48 часов. Это также означает, что он теперь подозреваемый по делу", — написал Жданов в Twitter.По его словам, Навального увезли в изолятор временного содержания на Петровку. Туда же отправили юриста ФБК Любовь Соболь. Как уточнил ее адвокат Владимир Воронин, задержание происходит по 1 части 236 статьи уголовного кодекса "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Ранее Жданов заявил об обысках в офисе ФБК, а также в квартирах Алексея Навального и его супруги Юлии. пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, отца главы московского штаба Навального Олега Степанова, главы Альянса врачей Анастасии Васильевой, сотрудника ФБК Георгия Албурова.По все обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Также юрист ФБК Любовь Соболь сообщила об обысках в студии "Навальный LIVE". Комментарием от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Как сообщалось в среду, Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств об обысках. В картотеке не указаны адреса и имена, но обыски проходят у людей, которые участвовали в несогласованной акции 23 января в Москве или призывали к ее проведению.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.Братья Олег и Алексей Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и свыше 4 миллионов рублей — у "Многопрофильной процессинговой компании", а также за легализацию более 21 миллиона рублей. Алексей Навальный получил три с половиной года условно, а Олег Навальный — такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима.

https://ria.ru/20210128/sobol-1594882540.html

https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594824773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альянс врачей, владимир воронин, ив роше, алексей навальный, москва, происшествия