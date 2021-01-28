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Олега Навального задержали после обыска в Москве
Олега Навального задержали после обыска в Москве
Директор "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, включен Минюстом в список иноагентов) Иван Жданов сообщил о задержании брата Алексея Навального Олега. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T09:38
2021-01-28T09:39
альянс врачей
владимир воронин
ив роше
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Директор "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, включен Минюстом в список иноагентов) Иван Жданов сообщил о задержании брата Алексея Навального Олега."Олега Навального только что задержали в ГСУ МВД по 91-й статье на 48 часов. Это также означает, что он теперь подозреваемый по делу", — написал Жданов в Twitter.По его словам, Навального увезли в изолятор временного содержания на Петровку. Туда же отправили юриста ФБК Любовь Соболь. Как уточнил ее адвокат Владимир Воронин, задержание происходит по 1 части 236 статьи уголовного кодекса "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Ранее Жданов заявил об обысках в офисе ФБК, а также в квартирах Алексея Навального и его супруги Юлии. пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, отца главы московского штаба Навального Олега Степанова, главы Альянса врачей Анастасии Васильевой, сотрудника ФБК Георгия Албурова.По все обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Также юрист ФБК Любовь Соболь сообщила об обысках в студии "Навальный LIVE". Комментарием от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Как сообщалось в среду, Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств об обысках. В картотеке не указаны адреса и имена, но обыски проходят у людей, которые участвовали в несогласованной акции 23 января в Москве или призывали к ее проведению.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.Братья Олег и Алексей Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и свыше 4 миллионов рублей — у "Многопрофильной процессинговой компании", а также за легализацию более 21 миллиона рублей. Алексей Навальный получил три с половиной года условно, а Олег Навальный — такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима.
https://ria.ru/20210128/sobol-1594882540.html
https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594824773.html
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альянс врачей, владимир воронин, ив роше, алексей навальный, москва, происшествия

Олега Навального задержали после обыска в Москве

09:38 28.01.2021 (обновлено: 09:39 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОглашение приговора братьям Навальным в Замоскворецком суде
Оглашение приговора братьям Навальным в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Директор "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, включен Минюстом в список иноагентов) Иван Жданов сообщил о задержании брата Алексея Навального Олега.
"Олега Навального только что задержали в ГСУ МВД по 91-й статье на 48 часов. Это также означает, что он теперь подозреваемый по делу", — написал Жданов в Twitter.
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 00:52
Адвокат Соболь сообщил о ее задержании
По его словам, Навального увезли в изолятор временного содержания на Петровку. Туда же отправили юриста ФБК Любовь Соболь. Как уточнил ее адвокат Владимир Воронин, задержание происходит по 1 части 236 статьи уголовного кодекса "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".
Ранее Жданов заявил об обысках в офисе ФБК, а также в квартирах Алексея Навального и его супруги Юлии. пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, отца главы московского штаба Навального Олега Степанова, главы Альянса врачей Анастасии Васильевой, сотрудника ФБК Георгия Албурова.
По все обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Также юрист ФБК Любовь Соболь сообщила об обысках в студии "Навальный LIVE". Комментарием от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 16:47
В квартиру Навального пришли с обысками
Как сообщалось в среду, Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств об обысках. В картотеке не указаны адреса и имена, но обыски проходят у людей, которые участвовали в несогласованной акции 23 января в Москве или призывали к ее проведению.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.
Братья Олег и Алексей Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и свыше 4 миллионов рублей — у "Многопрофильной процессинговой компании", а также за легализацию более 21 миллиона рублей. Алексей Навальный получил три с половиной года условно, а Олег Навальный — такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима.
 
Альянс врачейВладимир ВоронинИв РошеАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
 
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