https://ria.ru/20210128/napitok-1594970181.html

Назван напиток, помогающий продлить жизнь

Назван напиток, помогающий продлить жизнь

Употребление чая с лимоном помогает увеличить продолжительность жизни, пишет Express со ссылкой на американских медиков. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:20

2021-01-28T15:20

2021-01-28T15:25

здоровье - общество

сша

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Употребление чая с лимоном помогает увеличить продолжительность жизни, пишет Express со ссылкой на американских медиков.Отмечается, что, помимо наличия собственных полезных свойств, лимон значительно усиливает положительное воздействие напитка. Так, по данным исследователей, цитрусовые повышают способность организма усваивать антиоксиданты из чая примерно на 80 процентов.Лимонный сок, который фрукт отдает напитку, содержит ряд необходимых веществ, в частности лимонную кислоту, кальций, магний, витамин С, биофлавоноиды, пектин и лимонен: они способствуют укреплению иммунитета, борются с инфекциями и увеличивают продолжительность жизни.Другие преимущества чая с лимоном включают поддержку здоровья сердца, контроль веса, предотвращение образования камней в почках, защиту от анемии и улучшение пищеварения.

https://ria.ru/20210126/diabet-1594570834.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, сша