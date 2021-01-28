Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210128/napitok-1594970181.html
Назван напиток, помогающий продлить жизнь
Назван напиток, помогающий продлить жизнь
Употребление чая с лимоном помогает увеличить продолжительность жизни, пишет Express со ссылкой на американских медиков. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:20
2021-01-28T15:25
здоровье - общество
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154803/04/1548030494_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_9efbf3f3207b40db7d4da45a8847f5ab.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Употребление чая с лимоном помогает увеличить продолжительность жизни, пишет Express со ссылкой на американских медиков.Отмечается, что, помимо наличия собственных полезных свойств, лимон значительно усиливает положительное воздействие напитка. Так, по данным исследователей, цитрусовые повышают способность организма усваивать антиоксиданты из чая примерно на 80 процентов.Лимонный сок, который фрукт отдает напитку, содержит ряд необходимых веществ, в частности лимонную кислоту, кальций, магний, витамин С, биофлавоноиды, пектин и лимонен: они способствуют укреплению иммунитета, борются с инфекциями и увеличивают продолжительность жизни.Другие преимущества чая с лимоном включают поддержку здоровья сердца, контроль веса, предотвращение образования камней в почках, защиту от анемии и улучшение пищеварения.
https://ria.ru/20210126/diabet-1594570834.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/154803/04/1548030494_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_07d545a9c060a4261d6573371a7cbb76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, сша

Назван напиток, помогающий продлить жизнь

15:20 28.01.2021 (обновлено: 15:25 28.01.2021)
 
© Depositphotos / kikovic Две чашки
Две чашки - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Depositphotos / kikovic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Употребление чая с лимоном помогает увеличить продолжительность жизни, пишет Express со ссылкой на американских медиков.
Отмечается, что, помимо наличия собственных полезных свойств, лимон значительно усиливает положительное воздействие напитка. Так, по данным исследователей, цитрусовые повышают способность организма усваивать антиоксиданты из чая примерно на 80 процентов.
Лимонный сок, который фрукт отдает напитку, содержит ряд необходимых веществ, в частности лимонную кислоту, кальций, магний, витамин С, биофлавоноиды, пектин и лимонен: они способствуют укреплению иммунитета, борются с инфекциями и увеличивают продолжительность жизни.
Другие преимущества чая с лимоном включают поддержку здоровья сердца, контроль веса, предотвращение образования камней в почках, защиту от анемии и улучшение пищеварения.
Проверка уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 07:30Наука
Медики предложили простой способ увеличить шанс на победу над диабетом
 
Здоровье - ОбществоСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
06:56Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38СМИ: ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
02:17Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
02:11Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном
02:10Инфекционист назвал общие симптомы ОРВИ и особенности коронавируса
Лента новостейМолния