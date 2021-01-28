https://ria.ru/20210128/moskva-1594912797.html

Пять московских стационаров Москвы вернутся к обычной работе

Пять московских стационаров Москвы вернутся к обычной работе

Пять перепрофилированных под лечение COVID-19 стационаров в Москве возвращаются к стандартному режиму работы с четверга, сообщила журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T11:05

2021-01-28T11:05

2021-01-28T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

"сокольники"

коммунарка (москва)

анастасия ракова

москва

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пять перепрофилированных под лечение COVID-19 стационаров в Москве возвращаются к стандартному режиму работы с четверга, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы наблюдаем устойчивый тренд снижения заболеваемости коронавирусом в городе. Но что самое главное - сокращение госпитализаций пациентов с инфекцией. С учетом имеющегося резерва в виде временных госпиталей и практически половины свободных коронавирусных коек в городе, мы приняли решение выводить из ковида медицинские учреждения. С сегодняшнего дня пять стационаров на 2,2 тысячи коек возвращаются к своей обычной работе. Они будут принимать пациентов с неинфекционными заболеваниями по своим профилям", - сказала Ракова.По ее словам, это больницы им. Ф.И. Иноземцева, им. С.С. Юдина, №51, 2 корпуса больницы им. С.И. Спасокукоцкого, и Научно-практический центр наркологии. Один корпус ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого продолжит лечение больных коронавирусом. "При этом остающийся в работе специализированный инфекционный коечный фонд имеет достаточный резерв, полностью отвечающий потребностям города", - подчеркнула вице-мэр.Она отметила, что в ближайшее время в клиниках будет проводиться специализированная санитарная обработка, весь персонал больниц пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию.В соответствии с временным стандартом госпитализация будет осуществляться через отдельный вход здания больницы, с интервалом между пациентами не менее 15 минут и проведением дезинфекции. В помещениях предусмотрят дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Койки в палатах будут установлены с увеличенными расстоянием."Еще четыре стационара, которые интенсивно работали в течение всей пандемии, ненадолго, временно приостановили прием пациентов. Там проводится генеральная санитарная обработка. Это больницы №52, №4, им. братьев Бахрушиных, детская больница им. Башляевой. После этого стационары продолжат прием больных коронавирусом. Такая возможность у нас появилась в связи со снижением роста заболеваемости и числа поступающих в больницы пациентов. Далее по графику все коронавирусные стационары выполнят аналогичную санитарную обработку. Это позволить снизить риск развития у больных бактериальных осложнений", - добавила Ракова.При этом в Москве продолжают работать резервные госпитали общей мощностью 7 тысяч коек в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", в АТЦ "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/ogranicheniya-1594733001.html

https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594472491.html

коммунарка (москва)

москва

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