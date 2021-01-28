https://ria.ru/20210128/moskalkova-1594920933.html

Москалькова получила письмо о долгом нахождении задержанных в автозаках

Москалькова получила письмо о долгом нахождении задержанных в автозаках

Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой разбирается в ситуации с нахождением арестованных после несогласованной акции 23 января в... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T11:47

2021-01-28T11:47

2021-01-28T11:47

марина литвинович

онк

татьяна москалькова

общественная наблюдательная комиссия

владимир путин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840421_0:128:2448:1505_1920x0_80_0_0_615a5a5bf99b0d583752996d6cdbbf22.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой разбирается в ситуации с нахождением арестованных после несогласованной акции 23 января в Москве в полицейских машинах "более суток" из-за переполненных спецприемников, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального омбудсмена.Ранее член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что некоторые из арестованных участников несогласованной акции в Москве провели более суток в полицейском автобусе без еды, а другие спали на полу в ОВД из-за переполненности спецприемников. Уточняется, что члены ОНК Москвы обратились для решения этой проблемы к Москальковой."Да, обращение у нас, по нему идёт работа", - сказали в аппарате.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. Уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".

https://ria.ru/20210128/zaderzhanie-1594913625.html

https://ria.ru/20210128/kursk-1594907414.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина литвинович, онк, татьяна москалькова, общественная наблюдательная комиссия, владимир путин, москва, общество