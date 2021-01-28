Москалькова получила письмо о долгом нахождении задержанных в автозаках
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой разбирается в ситуации с нахождением арестованных после несогласованной акции 23 января в Москве в полицейских машинах "более суток" из-за переполненных спецприемников, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального омбудсмена.
Ранее член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что некоторые из арестованных участников несогласованной акции в Москве провели более суток в полицейском автобусе без еды, а другие спали на полу в ОВД из-за переполненности спецприемников. Уточняется, что члены ОНК Москвы обратились для решения этой проблемы к Москальковой.
"Да, обращение у нас, по нему идёт работа", - сказали в аппарате.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. Уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".