Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210128/moskalkova-1594920933.html
Москалькова получила письмо о долгом нахождении задержанных в автозаках
Москалькова получила письмо о долгом нахождении задержанных в автозаках
Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой разбирается в ситуации с нахождением арестованных после несогласованной акции 23 января в... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T11:47
2021-01-28T11:47
марина литвинович
онк
татьяна москалькова
общественная наблюдательная комиссия
владимир путин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840421_0:128:2448:1505_1920x0_80_0_0_615a5a5bf99b0d583752996d6cdbbf22.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой разбирается в ситуации с нахождением арестованных после несогласованной акции 23 января в Москве в полицейских машинах "более суток" из-за переполненных спецприемников, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального омбудсмена.Ранее член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что некоторые из арестованных участников несогласованной акции в Москве провели более суток в полицейском автобусе без еды, а другие спали на полу в ОВД из-за переполненности спецприемников. Уточняется, что члены ОНК Москвы обратились для решения этой проблемы к Москальковой."Да, обращение у нас, по нему идёт работа", - сказали в аппарате.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. Уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
https://ria.ru/20210128/zaderzhanie-1594913625.html
https://ria.ru/20210128/kursk-1594907414.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840421_136:0:2312:1632_1920x0_80_0_0_ab35660f311ecc12c3009c598387b73a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марина литвинович, онк, татьяна москалькова, общественная наблюдательная комиссия, владимир путин, москва, общество

Москалькова получила письмо о долгом нахождении задержанных в автозаках

11:47 28.01.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой разбирается в ситуации с нахождением арестованных после несогласованной акции 23 января в Москве в полицейских машинах "более суток" из-за переполненных спецприемников, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального омбудсмена.
Ранее член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что некоторые из арестованных участников несогласованной акции в Москве провели более суток в полицейском автобусе без еды, а другие спали на полу в ОВД из-за переполненности спецприемников. Уточняется, что члены ОНК Москвы обратились для решения этой проблемы к Москальковой.
Сотрудники правоохранительных органов на Страстном бульваре во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 11:08
Подравшегося с ОМОНом на незаконной акции в Москве чеченца задержали
"Да, обращение у нас, по нему идёт работа", - сказали в аппарате.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. Уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
Автобусы с сотрудниками полиции перед началом несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 10:37
В Курске перед судом предстанут почти 40 участников несогласованной акции
 
Марина ЛитвиновичОНКТатьяна МоскальковаОбщественная наблюдательная комиссияВладимир ПутинМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
06:56Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38СМИ: ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
02:17Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
02:11Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном
02:10Инфекционист назвал общие симптомы ОРВИ и особенности коронавируса
Лента новостейМолния