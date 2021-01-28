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В Москве сообщили о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
В Москве сообщили о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
В Москве наблюдается снижение заболеваемости коронарусом, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:31
2021-01-28T12:31
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Москве наблюдается снижение заболеваемости коронарусом, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Улучшение ситуации с госпитализациями привело к возвращению к обычной работе пяти перепрофилированных под COVID-19 стационаров — больницы им. Ф.И. Иноземцева, им. С.С. Юдина, №51, 2 корпуса больницы им. С.И. Спасокукоцкого, и Научно-практический центр наркологии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва

В Москве сообщили о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19

12:31 28.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкАвтомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке
Автомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Москве наблюдается снижение заболеваемости коронарусом, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Но что самое главное — сокращение госпитализаций пациентов с инфекцией. С учетом имеющегося резерва в виде временных госпиталей и практически половины свободных коронавирусных коек в городе, мы приняли решение выводить из ковида медицинские учреждения", — сказала чиновница.
Улучшение ситуации с госпитализациями привело к возвращению к обычной работе пяти перепрофилированных под COVID-19 стационаров — больницы им. Ф.И. Иноземцева, им. С.С. Юдина, №51, 2 корпуса больницы им. С.И. Спасокукоцкого, и Научно-практический центр наркологии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Автомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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Коронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМосква
 
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