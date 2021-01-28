https://ria.ru/20210128/moscovcovidbase-1594931403.html

В Москве сообщили о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19

В Москве сообщили о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19

В Москве наблюдается снижение заболеваемости коронарусом, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:31

2021-01-28T12:31

2021-01-28T12:31

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Москве наблюдается снижение заболеваемости коронарусом, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Улучшение ситуации с госпитализациями привело к возвращению к обычной работе пяти перепрофилированных под COVID-19 стационаров — больницы им. Ф.И. Иноземцева, им. С.С. Юдина, №51, 2 корпуса больницы им. С.И. Спасокукоцкого, и Научно-практический центр наркологии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594914932.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва