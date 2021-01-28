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https://ria.ru/20210128/moroz-1595024015.html
На Ямале спасли семью, застрявшую посреди тундры в 45-градусный мороз
На Ямале спасли семью, застрявшую посреди тундры в 45-градусный мороз
В Ямало-Ненецком автономном округе спасли семью представителей коренных народов Севера с двумя детьми, которые застряли посреди тундры в 45-градусный мороз,... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T19:11
2021-01-28T20:07
хорошие новости
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 янв — РИА Новости. В Ямало-Ненецком автономном округе спасли семью представителей коренных народов Севера с двумя детьми, которые застряли посреди тундры в 45-градусный мороз, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов."Вчера &lt;...&gt; сотрудники "Ямалспаса" спасли семью тундровиков с двумя малышами. Их снегоход не выдержал низкой температуры и сломался в 35 километрах от Яр-Сале, посреди снежного поля. &lt;...&gt; Все закончилось хорошо: ни дети, ни взрослые не пострадали", — написал губернатор ЯНАО на своей странице во "ВКонтакте".Он уточнил, что спасатели быстро нашли людей, обогрели и доставили к врачам. Артюхов также попросил жителей округа быть осторожнее и не выезжать за пределы городов и поселков в сильные морозы.
https://ria.ru/20210127/spasenie-1594831284.html
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дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)

На Ямале спасли семью, застрявшую посреди тундры в 45-градусный мороз

19:11 28.01.2021 (обновлено: 20:07 28.01.2021)
 
© @Дмитрий Артюхов/ВКонтактеСпасение тундровиков отрядом "Ямалспас" в Ямальском районе. Кадр видео
Спасение тундровиков отрядом Ямалспас в Ямальском районе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© @Дмитрий Артюхов/ВКонтакте
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 янв — РИА Новости. В Ямало-Ненецком автономном округе спасли семью представителей коренных народов Севера с двумя детьми, которые застряли посреди тундры в 45-градусный мороз, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.
"Вчера <...> сотрудники "Ямалспаса" спасли семью тундровиков с двумя малышами. Их снегоход не выдержал низкой температуры и сломался в 35 километрах от Яр-Сале, посреди снежного поля. <...> Все закончилось хорошо: ни дети, ни взрослые не пострадали", — написал губернатор ЯНАО на своей странице во "ВКонтакте".
Он уточнил, что спасатели быстро нашли людей, обогрели и доставили к врачам. Артюхов также попросил жителей округа быть осторожнее и не выезжать за пределы городов и поселков в сильные морозы.
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Хорошие новостиДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
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