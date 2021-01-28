https://ria.ru/20210128/moroz-1595024015.html

На Ямале спасли семью, застрявшую посреди тундры в 45-градусный мороз

На Ямале спасли семью, застрявшую посреди тундры в 45-градусный мороз

В Ямало-Ненецком автономном округе спасли семью представителей коренных народов Севера с двумя детьми, которые застряли посреди тундры в 45-градусный мороз,... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T19:11

2021-01-28T19:11

2021-01-28T20:07

хорошие новости

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 янв — РИА Новости. В Ямало-Ненецком автономном округе спасли семью представителей коренных народов Севера с двумя детьми, которые застряли посреди тундры в 45-градусный мороз, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов."Вчера <...> сотрудники "Ямалспаса" спасли семью тундровиков с двумя малышами. Их снегоход не выдержал низкой температуры и сломался в 35 километрах от Яр-Сале, посреди снежного поля. <...> Все закончилось хорошо: ни дети, ни взрослые не пострадали", — написал губернатор ЯНАО на своей странице во "ВКонтакте".Он уточнил, что спасатели быстро нашли людей, обогрели и доставили к врачам. Артюхов также попросил жителей округа быть осторожнее и не выезжать за пределы городов и поселков в сильные морозы.

https://ria.ru/20210127/spasenie-1594831284.html

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2021

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дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)