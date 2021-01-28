https://ria.ru/20210128/misis-1594769954.html

Новый российский метод поможет многократно увеличить прочность сплавов

Новый российский метод поможет многократно увеличить прочность сплавов

Увеличить прочность изделий из титана и нержавеющей стали в семь раз смогли ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T09:00

2021-01-28T09:00

2021-01-28T09:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

мисис

технологии

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Увеличить прочность изделий из титана и нержавеющей стали в семь раз смогли ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ МИСиС) совместно с французскими коллегами. По словам авторов исследования, им впервые в мире удалось объединить две технологии обработки металлов, считавшиеся несовместимыми, и благодаря этому добиться резкого улучшения свойств материалов. Результаты исследования опубликованы в журнале Surface and Coatings Technology.Во многих отраслях промышленности производство ответственных изделий, рассчитанных на высокие нагрузки, требует от металлов улучшенных свойств: повышенной плотности и прочности, пластичности, коррозионной стойкости. Для подобной обработки сегодня, по словам специалистов, широко применяется метод горячего изостатического прессования (ГИП).Однако уплотнение методом ГИП не давало прежде серьезных результатов при обработке материалов, получаемых популярной технологией холодного газодинамического напыления. Эта технология, по словам ученых, сегодня становится одной из ключевых для авиа- и автомобилестроения, электротехники и медицины, так как позволяет "выращивать" уникальные изделия с заданной структурой.Ученым НИТУ МИСиС впервые в мире удалось найти параметры обработки металлов, позволяющие совместить эффект обоих методов, и тем самым резко увеличить полезные характеристики получаемых материалов.В частности, прочность на разрыв нержавеющей стали и чистого титана возросла приблизительно в семь раз. Наиболее впечатляющие результаты получены для сплава титана и алюминия Ti6AL4V, прочность на разрыв которого увеличилась в 28 раз. Улучшение механических свойств обеспечивается диффузией материала и изменением его микроструктуры, объяснили ученые. Исследование проводилось совместно с учеными из университета Лиона (Франция). Опираясь на полученные результаты, научный коллектив планирует разработать новые материалы для медицинской отрасли.

https://ria.ru/20180529/1521541485.html

https://ria.ru/20210121/misis-1593869332.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, мисис, технологии