https://ria.ru/20210128/mgu-1595049974.html

В МГУ объявили о возобновлении очного обучения

В МГУ объявили о возобновлении очного обучения

Студенты Московского государственного университета имени Ломоносова вернутся к очному обучению с 8 февраля, однако студентам и сотрудникам предписано соблюдать... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-28T23:14

2021-01-28T23:14

2021-01-29T05:02

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Студенты Московского государственного университета имени Ломоносова вернутся к очному обучению с 8 февраля, однако студентам и сотрудникам предписано соблюдать все противоэпидемиологические требования, следует из приказа ректора, опубликованного на сайте вуза."Начать весенний семестр 2020/21 учебного года в Московском университете 8 февраля 2021 года. При реализации основных образовательных программ в весеннем семестре 2020/21 учебного года соблюдать все требования рекомендаций (Роспотребнадзора - ред.), предусмотреть при необходимости возможность реализации образовательных программ с частичным применением электронного обучения и дистанционный образовательных технологий", - говорится в документе.Уточняется, что преподаватели старше 65 лет или имеющие хронические заболевания допускаются к аудитории занятиям по согласованию. Также должны быть исключены массовые мероприятия с участием студентов из разных групп.Согласно приложению к приказу, рекомендовано не допускать скопления студентов в аудитории, коридорах, холлах. По возможности, закреплять за каждой группой конкретную аудиторию и минимизировать общение студентов из разных групп во время перерывов. В здании университета должно быть обеспечено ношение средств индивидуальной защиты студентами и сотрудниками. Рекомендовано применять шахматная рассадку.Также, согласно рекомендациям, проходить в дистанционной форме могут занятия для студентов, которые не могут въехать на территорию России, у вечернего отделения, а также лекционные занятия.Также в приложении к приказу советуется определять отдельные дни для проведения очных и дистанционных занятий так, чтобы у разных курсов они проходили в разных дни.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594983603.html

https://ria.ru/20210125/obuchenie-1594511711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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