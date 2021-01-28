Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/mgu-1595049974.html
В МГУ объявили о возобновлении очного обучения
В МГУ объявили о возобновлении очного обучения
Студенты Московского государственного университета имени Ломоносова вернутся к очному обучению с 8 февраля, однако студентам и сотрудникам предписано соблюдать... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-28T23:14
2021-01-29T05:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мгу имени м. в. ломоносова
ломоносов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594300955_0:119:3022:1818_1920x0_80_0_0_ae861a7622faadb9b7ece60301067cf1.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Студенты Московского государственного университета имени Ломоносова вернутся к очному обучению с 8 февраля, однако студентам и сотрудникам предписано соблюдать все противоэпидемиологические требования, следует из приказа ректора, опубликованного на сайте вуза."Начать весенний семестр 2020/21 учебного года в Московском университете 8 февраля 2021 года. При реализации основных образовательных программ в весеннем семестре 2020/21 учебного года соблюдать все требования рекомендаций (Роспотребнадзора - ред.), предусмотреть при необходимости возможность реализации образовательных программ с частичным применением электронного обучения и дистанционный образовательных технологий", - говорится в документе.Уточняется, что преподаватели старше 65 лет или имеющие хронические заболевания допускаются к аудитории занятиям по согласованию. Также должны быть исключены массовые мероприятия с участием студентов из разных групп.Согласно приложению к приказу, рекомендовано не допускать скопления студентов в аудитории, коридорах, холлах. По возможности, закреплять за каждой группой конкретную аудиторию и минимизировать общение студентов из разных групп во время перерывов. В здании университета должно быть обеспечено ношение средств индивидуальной защиты студентами и сотрудниками. Рекомендовано применять шахматная рассадку.Также, согласно рекомендациям, проходить в дистанционной форме могут занятия для студентов, которые не могут въехать на территорию России, у вечернего отделения, а также лекционные занятия.Также в приложении к приказу советуется определять отдельные дни для проведения очных и дистанционных занятий так, чтобы у разных курсов они проходили в разных дни.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594983603.html
https://ria.ru/20210125/obuchenie-1594511711.html
россия
ломоносов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594300955_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_6c740517dbe1af468969cf339abf6d54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мгу имени м. в. ломоносова, ломоносов, общество

В МГУ объявили о возобновлении очного обучения

23:14 28.01.2021 (обновлено: 05:02 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовГлавное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Студенты Московского государственного университета имени Ломоносова вернутся к очному обучению с 8 февраля, однако студентам и сотрудникам предписано соблюдать все противоэпидемиологические требования, следует из приказа ректора, опубликованного на сайте вуза.
"Начать весенний семестр 2020/21 учебного года в Московском университете 8 февраля 2021 года. При реализации основных образовательных программ в весеннем семестре 2020/21 учебного года соблюдать все требования рекомендаций (Роспотребнадзора - ред.), предусмотреть при необходимости возможность реализации образовательных программ с частичным применением электронного обучения и дистанционный образовательных технологий", - говорится в документе.
Студенты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 16:08Распространение коронавируса
Бауманка, РГГУ и МГИМО вернутся к очному обучению
Уточняется, что преподаватели старше 65 лет или имеющие хронические заболевания допускаются к аудитории занятиям по согласованию. Также должны быть исключены массовые мероприятия с участием студентов из разных групп.
Согласно приложению к приказу, рекомендовано не допускать скопления студентов в аудитории, коридорах, холлах. По возможности, закреплять за каждой группой конкретную аудиторию и минимизировать общение студентов из разных групп во время перерывов. В здании университета должно быть обеспечено ношение средств индивидуальной защиты студентами и сотрудниками. Рекомендовано применять шахматная рассадку.
Также, согласно рекомендациям, проходить в дистанционной форме могут занятия для студентов, которые не могут въехать на территорию России, у вечернего отделения, а также лекционные занятия.
Также в приложении к приказу советуется определять отдельные дни для проведения очных и дистанционных занятий так, чтобы у разных курсов они проходили в разных дни.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Студенты в аудитории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 17:01
В Минобрнауки заявили, что студенты должны сами выбирать формат обучения
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МГУ имени М. В. ЛомоносоваЛомоносовОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
06:53В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38СМИ: ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
02:17Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
02:11Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном
02:10Инфекционист назвал общие симптомы ОРВИ и особенности коронавируса
02:09Во Владивостоке арестовали напавшего на полицейских на акции 23 января
Лента новостейМолния