В МГУ объявили о возобновлении очного обучения
23:14 28.01.2021 (обновлено: 05:02 29.01.2021)
© РИА Новости / Евгений БиятовГлавное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Студенты Московского государственного университета имени Ломоносова вернутся к очному обучению с 8 февраля, однако студентам и сотрудникам предписано соблюдать все противоэпидемиологические требования, следует из приказа ректора, опубликованного на сайте вуза.
"Начать весенний семестр 2020/21 учебного года в Московском университете 8 февраля 2021 года. При реализации основных образовательных программ в весеннем семестре 2020/21 учебного года соблюдать все требования рекомендаций (Роспотребнадзора - ред.), предусмотреть при необходимости возможность реализации образовательных программ с частичным применением электронного обучения и дистанционный образовательных технологий", - говорится в документе.
Уточняется, что преподаватели старше 65 лет или имеющие хронические заболевания допускаются к аудитории занятиям по согласованию. Также должны быть исключены массовые мероприятия с участием студентов из разных групп.
Согласно приложению к приказу, рекомендовано не допускать скопления студентов в аудитории, коридорах, холлах. По возможности, закреплять за каждой группой конкретную аудиторию и минимизировать общение студентов из разных групп во время перерывов. В здании университета должно быть обеспечено ношение средств индивидуальной защиты студентами и сотрудниками. Рекомендовано применять шахматная рассадку.
Также, согласно рекомендациям, проходить в дистанционной форме могут занятия для студентов, которые не могут въехать на территорию России, у вечернего отделения, а также лекционные занятия.
Также в приложении к приказу советуется определять отдельные дни для проведения очных и дистанционных занятий так, чтобы у разных курсов они проходили в разных дни.
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