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Контролер в московском метро поймала преступника, находившегося в розыске
Контролер в московском метро поймала преступника, находившегося в розыске
Контролер на станции метро "ВДНХ" поймала преступника, находившегося в федеральном розыске: мужчина привлек ее внимание, поскольку был без средств защиты,... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T07:03
2021-01-28T07:03
2021-01-28T15:14
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Контролер на станции метро "ВДНХ" поймала преступника, находившегося в федеральном розыске: мужчина привлек ее внимание, поскольку был без средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".В ведомстве также сообщили, что контролер выписала нарушителю штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты, после чего сотрудники полиции его задержали и доставили в отдел."Это не первый важный поступок Ольги Яровой, 19 августа 2020 года контролер остановила человека, находящегося в международном розыске за мошенничество в особо крупных размерах, чем помогла правоохранительным органам поймать преступника. Ольге, конечно, будет объявлена благодарность", — отметили в пресс-службе.В октябре руководитель ГКУ "Организатор перевозок" также сообщал, что из-за отсутствия перчаток привлек внимание другой пассажир в метро, который оказался в федеральном розыске за угон.
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москва, происшествия
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Контролер на станции метро "ВДНХ" поймала преступника, находившегося в федеральном розыске: мужчина привлек ее внимание, поскольку был без средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
"Вчера на станции "ВДНХ" Калужско-Рижской линии контролер ГКУ "Организатор перевозок" Ольга Яровая остановила пассажира без перчаток. Устанавливая личность, полицейские выяснили, что мужчина — 26-летний уроженец Узбекистана Мирсаидов Сардор Суратович. Он находится в федеральном розыске по части 3 статьи 158 УК Российской Федерации ("Кража")", — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве также сообщили, что контролер выписала нарушителю штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты, после чего сотрудники полиции его задержали и доставили в отдел.
"Это не первый важный поступок Ольги Яровой, 19 августа 2020 года контролер остановила человека, находящегося в международном розыске за мошенничество в особо крупных размерах, чем помогла правоохранительным органам поймать преступника. Ольге, конечно, будет объявлена благодарность", — отметили в пресс-службе.
В октябре руководитель ГКУ "Организатор перевозок" также сообщал, что из-за отсутствия перчаток привлек внимание другой пассажир в метро, который оказался в федеральном розыске за угон.