https://ria.ru/20210128/metro-1594889719.html

Контролер в московском метро поймала преступника, находившегося в розыске

Контролер в московском метро поймала преступника, находившегося в розыске

Контролер на станции метро "ВДНХ" поймала преступника, находившегося в федеральном розыске: мужчина привлек ее внимание, поскольку был без средств защиты,... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T07:03

2021-01-28T07:03

2021-01-28T15:14

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Контролер на станции метро "ВДНХ" поймала преступника, находившегося в федеральном розыске: мужчина привлек ее внимание, поскольку был без средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".В ведомстве также сообщили, что контролер выписала нарушителю штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты, после чего сотрудники полиции его задержали и доставили в отдел."Это не первый важный поступок Ольги Яровой, 19 августа 2020 года контролер остановила человека, находящегося в международном розыске за мошенничество в особо крупных размерах, чем помогла правоохранительным органам поймать преступника. Ольге, конечно, будет объявлена благодарность", — отметили в пресс-службе.В октябре руководитель ГКУ "Организатор перевозок" также сообщал, что из-за отсутствия перчаток привлек внимание другой пассажир в метро, который оказался в федеральном розыске за угон.

https://ria.ru/20210123/metro-1594237898.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия