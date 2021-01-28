https://ria.ru/20210128/metod-1595034947.html

Комаровский назвал опасный метод народной медицины

Комаровский назвал опасный метод народной медицины

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал опасным популярный метод народной медицины. Об этом он рассказал в своем канале на YouTube. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T20:18

2021-01-28T20:18

2021-01-28T22:34

евгений комаровский

здоровье

youtube

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал опасным популярный метод народной медицины. Об этом он рассказал в своем канале на YouTube.Специалист не рекомендовал использовать горячую картошку в качестве средства ингаляции для ребенка.Комаровский уточнил, что этот метод лечения неэффективен и должен быть запрещен в цивилизованных странах. Он сравнил родителей, заставляющих детей дышать над картошкой, с теми, кто порет своего ребенка ремнем."Это одинаково преступно", — заключил врач.

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/komarovskiy-1594623541.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений комаровский, здоровье, youtube