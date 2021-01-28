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Комаровский назвал опасный метод народной медицины
Комаровский назвал опасный метод народной медицины
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал опасным популярный метод народной медицины. Об этом он рассказал в своем канале на YouTube. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T20:18
2021-01-28T20:18
2021-01-28T22:34
евгений комаровский
здоровье
youtube
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал опасным популярный метод народной медицины. Об этом он рассказал в своем канале на YouTube.Специалист не рекомендовал использовать горячую картошку в качестве средства ингаляции для ребенка.Комаровский уточнил, что этот метод лечения неэффективен и должен быть запрещен в цивилизованных странах. Он сравнил родителей, заставляющих детей дышать над картошкой, с теми, кто порет своего ребенка ремнем."Это одинаково преступно", — заключил врач.
https://radiosputnik.ria.ru/20210126/komarovskiy-1594623541.html
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евгений комаровский, здоровье, youtube
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Врач и телеведущий Евгений Комаровский
назвал опасным популярный метод народной медицины. Об этом он рассказал в своем канале на YouTube
.
Специалист не рекомендовал использовать горячую картошку в качестве средства ингаляции для ребенка.
"Если бы вы видели, какое количество детей с ожогами дыхательных путей поступает в больницы после этих ингаляций над горячим, у вас бы волосы встали дыбом", — сказал врач.
Комаровский уточнил, что этот метод лечения неэффективен и должен быть запрещен в цивилизованных странах. Он сравнил родителей, заставляющих детей дышать над картошкой, с теми, кто порет своего ребенка ремнем.
"Это одинаково преступно", — заключил врач.