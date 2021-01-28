https://ria.ru/20210128/merkuriy-1594829633.html

Что ждет планеты в 2021 году. Все о ретроградном Меркурии

Что ждет планеты в 2021 году. Все о ретроградном Меркурии

Согласно астрокалендарям, составленным любителями астрономии, этот год богат на интересные события — соединения и противостояния планет, редкие затмения,... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T08:00

2021-01-28T08:00

2021-01-28T08:09

наука

ретроградный меркурий

венера

физика

марс

космос - риа наука

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Согласно астрокалендарям, составленным любителями астрономии, этот год богат на интересные события — соединения и противостояния планет, редкие затмения, хоровод спутников Юпитера, яркие астероиды и метеорные потоки. Одна из ближайших дат связана с Меркурием — 30 января.Замечательные затменияКогда Солнце попадает в тень Луны, говорят о солнечном затмении. А когда Луна скрывается в тени Земли — о лунном. В год бывает максимум семь затмений. Но сейчас не тот случай: земляне увидят два лунных и два солнечных.Первое — 26 мая 2021 года: в этот день Луна окажется в конусе земной тени. Частично отследить его смогут жители восточных регионов России, а целиком — только наши антиподы австралийцы.Следующее лунное затмение произойдет 19 ноября. Полностью его увидят жители Чукотки и Камчатки. Им же повезет наблюдать 10 июня кольцеобразное затмение Солнца. Обычно диск Луны перекрывает светило, но на этот раз наш спутник будет несколько дальше, видимый диаметр диска станет меньше солнечного, и из-под его краев — в виде кольца — будет выглядывать свет. Отсюда и название явления.Как сообщает "Роскосмос", на территории России кольцеобразное солнечное затмение увидят впервые за 50 лет. Оно продлится без малого четыре минуты. Частично наблюдать его можно будет везде, кроме самого юга страны. А еще 26 мая наступит суперлуние — момент максимального сближения Луны с Землей. Диск нашего естественного спутника станет особенно крупным и ярким.Последнее затмение года — полное солнечное — состоится 4 декабря и пройдет по акватории Тихого и Атлантического океанов, Антарктиде. В России его не увидят даже частично, как отмечено в астрокалендаре, составленном астрономом-любителем Александром Козловским.Спутники-весельчакиОдно из самых интересных астрономических явлений, доступных любителям и новичкам для наблюдений, — покрытие, когда одно небесное тело загораживает другое. В этом смысле затмение — тоже покрытие. Следя за ними, получаешь немалый шанс внести вклад в науку. Например, в 1977-м таким образом узнали о существовании колец у Урана.В этом году будет семь лунных покрытий. Видимый диск Луны наедет по два раза на Меркурий и Венеру и три раза на Марс.Астроном Сергей Гурьянов обращает внимание на покрытия звезд астероидами. Самое интересное — 2 ноября: звезду бета Овна загородит астероид главного пояса (552) Зигелинда. Заснять событие можно будет на всей территории России. Если повезет, то 4 ноября жители полосы от Подмосковья до Кавминвод увидят покрытие яркой звезды с блеском 4,2 m астероидом 20193 Yakushima. Для сравнения — небесное тело с 10 m видно даже в бинокль.Также ожидается 19 соединений планет — в этот момент они видны на небесной сфере очень близко друг к другу. Уже 8 февраля сблизятся Венера и Сатурн, их будет разделять расстояние менее полградуса. Следом, 11 февраля — Венера с Юпитером.А еще Солнце, Земля и Юпитер окажутся в одной плоскости, поэтому галилеевские спутники Юпитера — Ио, Европа, Ганимед, Каллисто — будут водить хороводы вдоль одной линии, курсировать на фоне друг друга, затенять. Последний раз такое наблюдали шесть лет назад.Астероиды, кометы, метеорыСамый яркий астероид, который можно увидеть в 2021-м, — Веста: его блеск достигнет 5,8 звездной величины 4 марта, когда он войдет в созвездие Льва.Первая открытая в этом году комета, C/2021 A1 (Leonard), возможно, и самая значительная. Ее обнаружили 3 января на снимках телескопа небесного обзора Catalina Sky Survey в американском штате Аризона. Тогда ее блеск оценили в 19 звездных величин. Она пройдет очень близко от Венеры — в 4,2 миллиона километров. А главное, 12 декабря приблизится к Земле на 0,233 астрономических единицы, так что желающие могут посмотреть на нее невооруженным глазом. Хотя, как отмечают астрономы, предсказывать яркость комет — неблагодарное дело. Бывает, все сто раз меняется.Также с Земли будут видны семь метеорных потоков. Ближайший прибудет 22 апреля — Лириды. А самыми яркими станут Аквариды, Персеиды, Дракониды и Геминиды.Ретроградный Меркурий и планетыВ последние годы много говорят о ретроградном Меркурии и его влиянии на Землю. Хотя с научной точки зрения ретроградное, или попятное, движение планет — не тайна как минимум два тысячелетия. Еще древние люди заметили, что Солнце и Луна перемещаются по небу с запада на восток, переходя из созвездия в созвездие (их называют зодиакальными). Так же основную часть времени делают и планеты. Это движение называют прямым. А иногда они движутся с востока на запад — попятно. Но это видимость: реальное направление планеты не меняют.Меркурий и Венера ближе к Солнцу, чем Земля. Их называют нижними планетами, в отличие от верхних, таких как Марс и Юпитер. Нижние планеты всегда недалеко от светила, особенно Меркурий. Возможно, поэтому к нему такое повышенное внимание.Когда Меркурий удален от Солнца максимально (эту точку называют элонгацией) к западу или востоку, он виден невооруженным глазом утром или вечером. Затем он попятным движением приближается к Солнцу и скрывается в его лучах. Пройдя между Землей и Солнцем (или позади Солнца), удаляется от него. При этом кажется, будто он замедляет движение. В точке элонгации планета останавливается и начинает прямое движение — с запада на восток. И все повторяется снова.Этот год Меркурий встретил на вечернем небе. Восточной элонгации он достиг 23 января, а 30 числа начнет пятиться, чтобы в феврале перейти на утреннее. Всего в 2021 году ему предстоит быть ретроградным три раза — меньше, чем в прошедшем.А вот что действительно замечательно, так это летящий к Меркурию космический аппарат "Бепи Коломбо" с российскими приборами на борту. В августе он выполнит второй гравитационный маневр у Венеры, а 23 июня — первый у Меркурия. И к раскаленной планете прибудет в конце 2025-го.

https://ria.ru/20210112/kometa-1592651907.html

марс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ретроградный меркурий, венера, физика, марс, космос - риа наука