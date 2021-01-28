https://ria.ru/20210128/medvedev-1594910258.html

Медведев приехал на церемонию прощания с Сергеем Приходько

Медведев приехал на церемонию прощания с Сергеем Приходько

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев приехал проститься с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T10:55

2021-01-28T10:55

2021-01-28T13:58

умер сергей приходько

михаил мишустин

дмитрий медведев

сергей приходько

москва

политика

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев приехал проститься с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько.Приходько скончался на 65-м году жизни, после продолжительной болезни. Церемония прощания проходит в четверг в Центральной клинической больнице в Москве. Похороны состоятся позже в этот день на Троекуровском кладбище."Хочу выразить свои искренние соболезнования в связи с кончиной сына, мужа, отца, нашего товарища. Трудно говорить о Сергее Эдуардовиче в прошедшем времени. Мы познакомились более 20 лет назад, и Сергей Эдуардович меня сразу поразил своей целеустремленностью... нацеленностью на результат", - сказал Медведев на церемонии.Он добавил, что Приходько всю жизнь работал на государство. "И в этом смысле он был государственный деятель, государственный служащий в самом высшем смысле этого слова. И делал эту работу исключительно добросовестно", - отметил Медведев.По словам Медведева, Приходько был хорошим человеком, с которым можно было поговорить, посоветоваться, провести свободное время.Приходько в 1997 году стал помощником президента России, затем работал заместителем руководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике. В 2012 году он был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, а в 2013 году занял пост вице-премьера и возглавил аппарат кабмина.Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в 2018 году назначил Приходько первым замруководителя аппарата правительства, а в 2020 году он стал помощником нового главы кабмина РФ Михаила Мишустина.

https://ria.ru/20210126/prikhodko-1594641683.html

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Прощание с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько В Москве проходит прощание с бывшим вице-премьером Приходько 2021-01-28T10:55 true PT0M20S

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умер сергей приходько, михаил мишустин, дмитрий медведев, сергей приходько, москва, политика