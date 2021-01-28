Медведев приехал на церемонию прощания с Сергеем Приходько
Прощание проходило в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Почтить память бывшего вице-премьера пришли его коллеги, в том числе по работе в правительстве, представители администрации президента и руководства МИД, где с Приходько начинал карьеру.
Прощание проходило в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Почтить память бывшего вице-премьера пришли его коллеги, в том числе по работе в правительстве, представители администрации президента и руководства МИД, где с Приходько начинал карьеру.
Сергей Приходько был человеком, на примере которого учились многому, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Я 20 лет с ним фактически работал, и всю свою взрослую жизнь он меня чему-то учил", — отметил он.
Сергей Приходько был человеком, на примере которого учились многому, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Я 20 лет с ним фактически работал, и всю свою взрослую жизнь он меня чему-то учил", — отметил он.
"Трудно говорить о Сергее Эдуардовиче в прошедшем времени. Мы познакомились более 20 лет назад, и Сергей Эдуардович меня сразу поразил своей целеустремленностью... нацеленностью на результат", — сказал на церемонии прощания зампред Совбеза и бывший глава кабмина Дмитрий Медведев.
"Трудно говорить о Сергее Эдуардовиче в прошедшем времени. Мы познакомились более 20 лет назад, и Сергей Эдуардович меня сразу поразил своей целеустремленностью... нацеленностью на результат", — сказал на церемонии прощания зампред Совбеза и бывший глава кабмина Дмитрий Медведев.
Медведев подчеркнул, что Приходько всю жизнь работал на государство. "И в этом смысле он был государственный деятель, государственный служащий в самом высшем смысле этого слова".
Медведев подчеркнул, что Приходько всю жизнь работал на государство. "И в этом смысле он был государственный деятель, государственный служащий в самом высшем смысле этого слова".
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на церемонии прощания с Сергеем Приходько.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на церемонии прощания с Сергеем Приходько.
На прощание приехал бывший министр культуры, помощник президента Владимир Мединский.
На прощание приехал бывший министр культуры, помощник президента Владимир Мединский.
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович на прощании с Сергеем Приходько.
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович на прощании с Сергеем Приходько.
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Сергеем Приходько.
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Сергеем Приходько.
Прощание проходило в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Почтить память бывшего вице-премьера пришли его коллеги, в том числе по работе в правительстве, представители администрации президента и руководства МИД, где с Приходько начинал карьеру.
Сергей Приходько был человеком, на примере которого учились многому, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Я 20 лет с ним фактически работал, и всю свою взрослую жизнь он меня чему-то учил", — отметил он.
"Трудно говорить о Сергее Эдуардовиче в прошедшем времени. Мы познакомились более 20 лет назад, и Сергей Эдуардович меня сразу поразил своей целеустремленностью... нацеленностью на результат", — сказал на церемонии прощания зампред Совбеза и бывший глава кабмина Дмитрий Медведев.
Медведев подчеркнул, что Приходько всю жизнь работал на государство. "И в этом смысле он был государственный деятель, государственный служащий в самом высшем смысле этого слова".
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на церемонии прощания с Сергеем Приходько.
На прощание приехал бывший министр культуры, помощник президента Владимир Мединский.
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович на прощании с Сергеем Приходько.
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на церемонии прощания с Сергеем Приходько.