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Мишустин оценил ситуацию с привлечением медиков в регионы
Мишустин оценил ситуацию с привлечением медиков в регионы
Свыше 18 миллиардов рублей будет направлено на привлечение в регионы новых специалистов-медиков и выплату им зарплат, тем самым к концу года количество врачей... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:42
2021-01-28T12:42
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Свыше 18 миллиардов рублей будет направлено на привлечение в регионы новых специалистов-медиков и выплату им зарплат, тем самым к концу года количество врачей должно увеличиться на 14 тысяч, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Свыше 18 миллиардов рублей из этого фонда (федерального фонда ОМС) направим его региональным организациям на привлечение в больницы и поликлиники новых специалистов: врачей и среднего медицинского персонала и выплату им заработной платы", - сказал Мишустин на заседании кабмина РФ.Он отметил, что в ситуации с коронавирусом система здравоохранения особенно нуждается в кадрах."Рассчитываем, что к концу года за счет этих средств и увеличения фондов оплаты труда медицинских организаций число врачей вырастет на 14 тысяч, а среднего медицинского персонала - почти на 26 тысяч", - сказал глава правительства.Он сообщил, что кабмин также продолжает поддерживать медицинских работников, которые выявляют онкологические заболевания."С прошлого года врачи-фельдшеры получают за эту работу специальные доплаты, в текущем году мы сохранили объем бюджетных средств на эти цели. Это почти 1 миллиард 200 миллионов рублей, и сегодня распределим их между территориальными органами федерального фонда обязательного медицинского страхования", - сказал Мишустин.
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здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин оценил ситуацию с привлечением медиков в регионы

12:42 28.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Свыше 18 миллиардов рублей будет направлено на привлечение в регионы новых специалистов-медиков и выплату им зарплат, тем самым к концу года количество врачей должно увеличиться на 14 тысяч, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Свыше 18 миллиардов рублей из этого фонда (федерального фонда ОМС) направим его региональным организациям на привлечение в больницы и поликлиники новых специалистов: врачей и среднего медицинского персонала и выплату им заработной платы", - сказал Мишустин на заседании кабмина РФ.
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Он отметил, что в ситуации с коронавирусом система здравоохранения особенно нуждается в кадрах.
"Рассчитываем, что к концу года за счет этих средств и увеличения фондов оплаты труда медицинских организаций число врачей вырастет на 14 тысяч, а среднего медицинского персонала - почти на 26 тысяч", - сказал глава правительства.
Он сообщил, что кабмин также продолжает поддерживать медицинских работников, которые выявляют онкологические заболевания.
"С прошлого года врачи-фельдшеры получают за эту работу специальные доплаты, в текущем году мы сохранили объем бюджетных средств на эти цели. Это почти 1 миллиард 200 миллионов рублей, и сегодня распределим их между территориальными органами федерального фонда обязательного медицинского страхования", - сказал Мишустин.
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Здоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
 
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