https://ria.ru/20210128/mediki-1594934457.html

Мишустин оценил ситуацию с привлечением медиков в регионы

Мишустин оценил ситуацию с привлечением медиков в регионы

Свыше 18 миллиардов рублей будет направлено на привлечение в регионы новых специалистов-медиков и выплату им зарплат, тем самым к концу года количество врачей... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:42

2021-01-28T12:42

2021-01-28T12:42

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Свыше 18 миллиардов рублей будет направлено на привлечение в регионы новых специалистов-медиков и выплату им зарплат, тем самым к концу года количество врачей должно увеличиться на 14 тысяч, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Свыше 18 миллиардов рублей из этого фонда (федерального фонда ОМС) направим его региональным организациям на привлечение в больницы и поликлиники новых специалистов: врачей и среднего медицинского персонала и выплату им заработной платы", - сказал Мишустин на заседании кабмина РФ.Он отметил, что в ситуации с коронавирусом система здравоохранения особенно нуждается в кадрах."Рассчитываем, что к концу года за счет этих средств и увеличения фондов оплаты труда медицинских организаций число врачей вырастет на 14 тысяч, а среднего медицинского персонала - почти на 26 тысяч", - сказал глава правительства.Он сообщил, что кабмин также продолжает поддерживать медицинских работников, которые выявляют онкологические заболевания."С прошлого года врачи-фельдшеры получают за эту работу специальные доплаты, в текущем году мы сохранили объем бюджетных средств на эти цели. Это почти 1 миллиард 200 миллионов рублей, и сегодня распределим их между территориальными органами федерального фонда обязательного медицинского страхования", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20210113/dokumenty-1592862608.html

https://ria.ru/20210113/vyplaty-1592896323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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здоровье - общество, михаил мишустин, общество