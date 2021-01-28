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Мазки на COVID-19 в Китае начали брать ректально
Мазки на COVID-19 в Китае начали брать ректально
Китайские врачи начали брать мазки ректально для тестирования коронавируса, по их мнению, этот метод более точен по сравнению с другими, пишут китайские СМИ. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T08:47
2021-01-28T08:47
2021-01-28T08:47
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 28 янв – РИА Новости. Китайские врачи начали брать мазки ректально для тестирования коронавируса, по их мнению, этот метод более точен по сравнению с другими, пишут китайские СМИ.Заместитель главного врача отделения инфекционных респираторных заболеваний пекинской больницы "Ююань" Ли Тунцзэн заявил китайским журналистам, что для массового скрининга на коронавирус проведение ПЦР-теста при помощи мазка из зева наиболее быстрый и удобный метод. При этом коэффициент точности теста при взятии мазка из носоглотки значительно выше, однако процедура не очень приятная.По его словам, некоторые бессимптомные носители вируса или заболевшие в легкой форме после заражения восстанавливаются очень быстро, возможно через 3-5 дней выявить вирус с помощью мазка из зева не удастся."Исследования показали, что у некоторых зараженных вирус сохраняется более длительное время в испражнениях или в прямой кишке, по этой причине добавили ПЦР-тест при помощи мазка ректально для того, чтобы повысить процент обнаружения инфицированных и сократить запоздалые диагнозы", - заявил Ли Тунцзэн.По словам врачам, с учетом того, что этот метод тестирования не такой удобный, как мазок из зева, его используют только в точках централизованного карантина.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, китай, в мире
ПЕКИН, 28 янв – РИА Новости. Китайские врачи начали брать мазки ректально для тестирования коронавируса, по их мнению, этот метод более точен по сравнению с другими, пишут китайские СМИ.
Заместитель главного врача отделения инфекционных респираторных заболеваний пекинской больницы "Ююань" Ли Тунцзэн заявил китайским журналистам, что для массового скрининга на коронавирус проведение ПЦР-теста при помощи мазка из зева наиболее быстрый и удобный метод. При этом коэффициент точности теста при взятии мазка из носоглотки значительно выше, однако процедура не очень приятная.
По его словам, некоторые бессимптомные носители вируса или заболевшие в легкой форме после заражения восстанавливаются очень быстро, возможно через 3-5 дней выявить вирус с помощью мазка из зева не удастся.
"Исследования показали, что у некоторых зараженных вирус сохраняется более длительное время в испражнениях или в прямой кишке, по этой причине добавили ПЦР-тест при помощи мазка ректально для того, чтобы повысить процент обнаружения инфицированных и сократить запоздалые диагнозы", - заявил Ли Тунцзэн.
По словам врачам, с учетом того, что этот метод тестирования не такой удобный, как мазок из зева, его используют только в точках централизованного карантина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.