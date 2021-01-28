Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/maski-1594888095.html
Инфекционист рассказал, к чему может привести ношение сразу двух масок
Инфекционист рассказал, к чему может привести ношение сразу двух масок
Ношение двух масок, практикуемое некоторыми американскими чиновниками, никак не оправдано с точки зрения имеющихся научных данных и может привести к негативным... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T05:13
2021-01-28T05:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569821514_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_723cfeba8c3d201962c07f53dd50df67.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв - РИА Новости. Ношение двух масок, практикуемое некоторыми американскими чиновниками, никак не оправдано с точки зрения имеющихся научных данных и может привести к негативным побочным явлениям в виде усталости и сонливости, сообщила РИА Новости глава терапевтического отделения израильской больницы Шамар Асаф А-Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.Ранее в двух масках - тканевой поверх респиратора N95 - были замечены некоторые американские чиновники, включая нынешнего президента США Джо Байдена.По словам врача, нет никаких данных, которые бы говорили, что обычной хирургической маски недостаточно для ежедневной защиты от коронавируса."Единственное, когда мы говорим, что нужно носить маску N95 - это когда мы лечим больного с респираторными симптомами, когда общаемся с человеком, про которого знаем, что он заражён или когда лечим такого человека. В таких случаях, конечно, лучше N95", - сказала Гольцман.Доказано, что человек, носящий обычную маску с соблюдением правил, в случае, когда он общается с другим человеком в маске, надёжно защищён от заражения COVID-19, отметила врач. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569821514_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e4176686b66a326c049fde2f555f92a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, сша, в мире

Инфекционист рассказал, к чему может привести ношение сразу двух масок

05:13 28.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОдноразовые медицинские маски
Одноразовые медицинские маски - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв - РИА Новости. Ношение двух масок, практикуемое некоторыми американскими чиновниками, никак не оправдано с точки зрения имеющихся научных данных и может привести к негативным побочным явлениям в виде усталости и сонливости, сообщила РИА Новости глава терапевтического отделения израильской больницы Шамар Асаф А-Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.
"Хотят они носить две маски - пусть носят, но этого не нужно делать, достаточно одной маски. У каждой вещи есть и отрицательный эффект, потому что когда человек дышит, он выделяет углекислый газ. С одной стороны, две маски, конечно, защищают, через них может проникнуть меньшее количество частичек вируса, но с другой стороны, и меньше кислорода человек вдыхает. Он создаёт вокруг своего носа повышенное содержание углекислого газа и у него могут появиться и усталость, и сонливость, и повышение углекислого газа в крови", - сказала Гольцман в интервью РИА Новости.
Ранее в двух масках - тканевой поверх респиратора N95 - были замечены некоторые американские чиновники, включая нынешнего президента США Джо Байдена.
По словам врача, нет никаких данных, которые бы говорили, что обычной хирургической маски недостаточно для ежедневной защиты от коронавируса.
"Единственное, когда мы говорим, что нужно носить маску N95 - это когда мы лечим больного с респираторными симптомами, когда общаемся с человеком, про которого знаем, что он заражён или когда лечим такого человека. В таких случаях, конечно, лучше N95", - сказала Гольцман.
Доказано, что человек, носящий обычную маску с соблюдением правил, в случае, когда он общается с другим человеком в маске, надёжно защищён от заражения COVID-19, отметила врач.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля 2020, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55Мужчина рассказал о последнем разговоре с умирающей от COVID-19 женой
06:45В Красноярске кондуктор пинками выгнала пассажира из автобуса
06:23В Хабаровском крае экскаватор ушел под лед, водитель погиб
06:17СМИ: HBO Max хочет снять мультсериал по "Игре престолов"
06:15Депутат Госдумы обжалует изъятие активов на 38 миллиардов рублей
06:08Банки начали оценивать клиентов с помощью искусственного интеллекта
06:05Эксперты назвали сроки полного снятия ограничений по COVID-19 в Москве
05:24Выявлено заболевание, повышающее риск смерти от COVID-19 почти в три раза
05:13Инфекционист рассказал, к чему может привести ношение сразу двух масок
04:48Подозреваемый в попытке похищения губернатора Мичигана признал вину
04:44На Сахалине заинтересовались нецензурными песнями депутата в TikTok
04:36СМИ: Трамп планирует письменно выступить на процессе об импичменте
04:26В Приморье один человек погиб, двое пострадали в ДТП с грузовым поездом
04:20На Украине разгорелся скандал из-за "уроков ненависти" к русскому языку
04:10Эксперт рассказал, что мешает формированию иммунитета после вакцинации
04:06Пушков резко ответил генсеку НАТО на слова об "агрессии" России
03:19Кинолог назвал лучший возраст щенка для покупки
03:13Два конгрессмена-республиканца выступили против продления ДСНВ-3
03:10Первые спутники связи "Гонец-М" запустят с Восточного в 2022 году
03:08В Германии упрекнули США в лицемерии из-за "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния