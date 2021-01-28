https://ria.ru/20210128/maski-1594888095.html

Инфекционист рассказал, к чему может привести ношение сразу двух масок

Инфекционист рассказал, к чему может привести ношение сразу двух масок

Ношение двух масок, практикуемое некоторыми американскими чиновниками, никак не оправдано с точки зрения имеющихся научных данных и может привести к негативным... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T05:13

2021-01-28T05:13

2021-01-28T05:13

распространение коронавируса

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сша

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв - РИА Новости. Ношение двух масок, практикуемое некоторыми американскими чиновниками, никак не оправдано с точки зрения имеющихся научных данных и может привести к негативным побочным явлениям в виде усталости и сонливости, сообщила РИА Новости глава терапевтического отделения израильской больницы Шамар Асаф А-Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.Ранее в двух масках - тканевой поверх респиратора N95 - были замечены некоторые американские чиновники, включая нынешнего президента США Джо Байдена.По словам врача, нет никаких данных, которые бы говорили, что обычной хирургической маски недостаточно для ежедневной защиты от коронавируса."Единственное, когда мы говорим, что нужно носить маску N95 - это когда мы лечим больного с респираторными симптомами, когда общаемся с человеком, про которого знаем, что он заражён или когда лечим такого человека. В таких случаях, конечно, лучше N95", - сказала Гольцман.Доказано, что человек, носящий обычную маску с соблюдением правил, в случае, когда он общается с другим человеком в маске, надёжно защищён от заражения COVID-19, отметила врач. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире