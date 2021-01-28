Лукашенко назвал отличия протестов в России и Белоруссии
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МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские и российские протесты отличаются тем, что в республике зарубежные силы хотели мгновенно свергнуть власть и ввести войска НАТО, а ситуацию в России будут "качать вдолгую".
"Последние события в России говорят о том, что мы абсолютно точно еще в первой половине прошлого года уловили направление действий из-за рубежа против нас,… я не единожды говорил, что Беларусь им нужна как трамплин для атаки на Российскую Федерацию. Отличие между белорусскими событиями и российскими - вот увидите - их может быть несколько. Но главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг, мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска", - приводит в четверг слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
Он подчеркнул, что "в России будут качать вдолгую". "Они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно", - продолжил Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций протеста силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Акции продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении протестов с улиц во дворы.