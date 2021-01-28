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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210128/lukashenko-1594970399.html
Лукашенко пообещал защищать страну "на танке, БМП и с автоматом в руках"
Лукашенко пообещал защищать страну "на танке, БМП и с автоматом в руках"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов и впредь защищать страну, если надо – "на танке, БМП, с автоматом в руках". РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:20
2021-01-28T15:20
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов и впредь защищать страну, если надо – "на танке, БМП, с автоматом в руках"."И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо - на танке, БМП, с автоматом в руках", - приводит в четверг слова Лукашенко Sputnik Беларусь.Глава государства подчеркнул, что в период протестов в стране действия власти и его лично были направлены в первую очередь на защиту страны. "Ни в коем случае нельзя расслабляться. Нам люди никогда не простят нашей безалаберности. То, что мы действовали жестко, защищая свою страну, уже многие поняли. А остальные поймут", - добавил он.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций протеста силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Акции продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении протестов с улиц во дворы.
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко пообещал защищать страну "на танке, БМП и с автоматом в руках"

15:20 28.01.2021
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов и впредь защищать страну, если надо – "на танке, БМП, с автоматом в руках".
"И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо - на танке, БМП, с автоматом в руках", - приводит в четверг слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
Глава государства подчеркнул, что в период протестов в стране действия власти и его лично были направлены в первую очередь на защиту страны. "Ни в коем случае нельзя расслабляться. Нам люди никогда не простят нашей безалаберности. То, что мы действовали жестко, защищая свою страну, уже многие поняли. А остальные поймут", - добавил он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций протеста силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Акции продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении протестов с улиц во дворы.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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