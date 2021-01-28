https://ria.ru/20210128/livan-1595050331.html

Ливанская армия вывела бронетехнику для разгона демонстрантов в Триполи

Ливанская армия вывела бронетехнику для разгона демонстрантов в Триполи

Армия Ливана задействовала бронетранспортеры для разгона демонстрантов в центре Триполи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T23:29

2021-01-28T23:29

2021-01-28T23:29

ливан

в мире

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БЕЙРУТ, 28 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Армия Ливана задействовала бронетранспортеры для разгона демонстрантов в центре Триполи, передает корреспондент РИА Новости.На площади Нур и у здания мэрии все еще находятся протестующие. У здания мэрии, где ранее разорвалась граната, был слышен еще один взрыв. По словам очевидцев, кто-то из демонстрантов вновь бросил боевую гранату.Армия применила силу против граждан, которые пытались громить расположенные рядом витрины магазинов.Офицеры попросили журналистов отойти на безопасное расстояние во избежание провокаций с примирением огнестрельного оружия.Беспорядки в Триполи вспыхнули в понедельник. Люди вышли на улицы с требованиями улучшить условия жизни, опасаясь голода. Участники демонстраций обвиняют власти в бездействии и выступают против продленного карантина из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210128/tripoli-1595045331.html

ливан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ливан, в мире