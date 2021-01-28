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Ливанская армия вывела бронетехнику для разгона демонстрантов в Триполи
Ливанская армия вывела бронетехнику для разгона демонстрантов в Триполи
Армия Ливана задействовала бронетранспортеры для разгона демонстрантов в центре Триполи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T23:29
2021-01-28T23:29
ливан
в мире
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БЕЙРУТ, 28 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Армия Ливана задействовала бронетранспортеры для разгона демонстрантов в центре Триполи, передает корреспондент РИА Новости.На площади Нур и у здания мэрии все еще находятся протестующие. У здания мэрии, где ранее разорвалась граната, был слышен еще один взрыв. По словам очевидцев, кто-то из демонстрантов вновь бросил боевую гранату.Армия применила силу против граждан, которые пытались громить расположенные рядом витрины магазинов.Офицеры попросили журналистов отойти на безопасное расстояние во избежание провокаций с примирением огнестрельного оружия.Беспорядки в Триполи вспыхнули в понедельник. Люди вышли на улицы с требованиями улучшить условия жизни, опасаясь голода. Участники демонстраций обвиняют власти в бездействии и выступают против продленного карантина из-за коронавируса.
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ливан, в мире

Ливанская армия вывела бронетехнику для разгона демонстрантов в Триполи

23:29 28.01.2021
 
© REUTERS / Walid Saleh Участники акции протеста против изоляции на фоне распространения коронавируса в Триполи
Участники акции протеста против изоляции на фоне распространения коронавируса в Триполи - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© REUTERS / Walid Saleh
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БЕЙРУТ, 28 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Армия Ливана задействовала бронетранспортеры для разгона демонстрантов в центре Триполи, передает корреспондент РИА Новости.
На площади Нур и у здания мэрии все еще находятся протестующие. У здания мэрии, где ранее разорвалась граната, был слышен еще один взрыв. По словам очевидцев, кто-то из демонстрантов вновь бросил боевую гранату.
Армия применила силу против граждан, которые пытались громить расположенные рядом витрины магазинов.
Офицеры попросили журналистов отойти на безопасное расстояние во избежание провокаций с примирением огнестрельного оружия.
Беспорядки в Триполи вспыхнули в понедельник. Люди вышли на улицы с требованиями улучшить условия жизни, опасаясь голода. Участники демонстраций обвиняют власти в бездействии и выступают против продленного карантина из-за коронавируса.
Демонстранты у здания мэрии в Триполи - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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