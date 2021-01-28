https://ria.ru/20210128/livan-1595050331.html
Ливанская армия вывела бронетехнику для разгона демонстрантов в Триполи
Ливанская армия вывела бронетехнику для разгона демонстрантов в Триполи
Армия Ливана задействовала бронетранспортеры для разгона демонстрантов в центре Триполи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T23:29
2021-01-28T23:29
2021-01-28T23:29
ливан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594836885_0:72:3113:1823_1920x0_80_0_0_f79ecd4b821039ba22af5da8a6512ef4.jpg
БЕЙРУТ, 28 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Армия Ливана задействовала бронетранспортеры для разгона демонстрантов в центре Триполи, передает корреспондент РИА Новости.На площади Нур и у здания мэрии все еще находятся протестующие. У здания мэрии, где ранее разорвалась граната, был слышен еще один взрыв. По словам очевидцев, кто-то из демонстрантов вновь бросил боевую гранату.Армия применила силу против граждан, которые пытались громить расположенные рядом витрины магазинов.Офицеры попросили журналистов отойти на безопасное расстояние во избежание провокаций с примирением огнестрельного оружия.Беспорядки в Триполи вспыхнули в понедельник. Люди вышли на улицы с требованиями улучшить условия жизни, опасаясь голода. Участники демонстраций обвиняют власти в бездействии и выступают против продленного карантина из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210128/tripoli-1595045331.html
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594836885_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_05db638883fd6a4c83d1cc56d60d2a5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, в мире
БЕЙРУТ, 28 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Армия Ливана задействовала бронетранспортеры для разгона демонстрантов в центре Триполи, передает корреспондент РИА Новости.
На площади Нур и у здания мэрии все еще находятся протестующие. У здания мэрии, где ранее разорвалась граната, был слышен еще один взрыв. По словам очевидцев, кто-то из демонстрантов вновь бросил боевую гранату.
Армия применила силу против граждан, которые пытались громить расположенные рядом витрины магазинов.
Офицеры попросили журналистов отойти на безопасное расстояние во избежание провокаций с примирением огнестрельного оружия.
Беспорядки в Триполи вспыхнули в понедельник. Люди вышли на улицы с требованиями улучшить условия жизни, опасаясь голода. Участники демонстраций обвиняют власти в бездействии и выступают против продленного карантина из-за коронавируса.