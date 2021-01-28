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Демонстранты в ливанском Триполи бросили в сторону полиции боевую гранату
Демонстранты в ливанском Триполи бросили в сторону полиции боевую гранату
В ливанском Триполи демонстранты бросили в сторону здания мэрии ручную боевую гранату, сообщили в МВД Ливана. РИА Новости, 28.01.2021
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ТРИПОЛИ (Ливан), 28 янв — РИА Новости. В ливанском Триполи демонстранты бросили в сторону здания мэрии ручную боевую гранату, сообщили в МВД Ливана."В результате один сотрудник получил ранения", — говорится в заявлении.В среду в ходе столкновений с полицией демонстранты использовали три боевые гранаты. По последним данным, 12 силовиков были ранены. Одного офицера госпитализировали в тяжелом состоянии.Беспорядки в Триполи вспыхнули в понедельник. Люди вышли на улицы с требованиями улучшить условия жизни, опасаясь голода. Участники демонстраций обвиняют власти в бездействии и выступают против карантина, продленного из-за коронавируса.
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РИА Новости
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Беспорядки в Триполи: полиция пустила в ход слезоточивый газ
Беспорядки в ливанском Триполи продолжаются четвертый день подряд. Участники акции подожгли въездные ворота мэрии. К месту продолжают прибывать демонстранты. Полиция отвечает интенсивно слезоточивым газом.
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мвд ливана, ливан, в мире

Демонстранты в ливанском Триполи бросили в сторону полиции боевую гранату

20:58 28.01.2021 (обновлено: 22:27 28.01.2021)
 
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ТРИПОЛИ (Ливан), 28 янв — РИА Новости. В ливанском Триполи демонстранты бросили в сторону здания мэрии ручную боевую гранату, сообщили в МВД Ливана.
"В результате один сотрудник получил ранения", — говорится в заявлении.
В среду в ходе столкновений с полицией демонстранты использовали три боевые гранаты. По последним данным, 12 силовиков были ранены. Одного офицера госпитализировали в тяжелом состоянии.
Беспорядки в Триполи вспыхнули в понедельник. Люди вышли на улицы с требованиями улучшить условия жизни, опасаясь голода. Участники демонстраций обвиняют власти в бездействии и выступают против карантина, продленного из-за коронавируса.
Участники акции протеста против изоляции на фоне распространения коронавируса в Триполи - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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Для разгона демонстрантов в ливанском Триполи задействовали армию
 
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