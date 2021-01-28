https://ria.ru/20210128/livan-1595039295.html

Демонстранты в ливанском Триполи бросили в сторону полиции боевую гранату

Демонстранты в ливанском Триполи бросили в сторону полиции боевую гранату

В ливанском Триполи демонстранты бросили в сторону здания мэрии ручную боевую гранату, сообщили в МВД Ливана. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T20:58

2021-01-28T20:58

2021-01-28T22:27

мвд ливана

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ТРИПОЛИ (Ливан), 28 янв — РИА Новости. В ливанском Триполи демонстранты бросили в сторону здания мэрии ручную боевую гранату, сообщили в МВД Ливана."В результате один сотрудник получил ранения", — говорится в заявлении.В среду в ходе столкновений с полицией демонстранты использовали три боевые гранаты. По последним данным, 12 силовиков были ранены. Одного офицера госпитализировали в тяжелом состоянии.Беспорядки в Триполи вспыхнули в понедельник. Люди вышли на улицы с требованиями улучшить условия жизни, опасаясь голода. Участники демонстраций обвиняют власти в бездействии и выступают против карантина, продленного из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210128/tripoli-1594881950.html

ливан

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2021

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Беспорядки в Триполи: полиция пустила в ход слезоточивый газ Беспорядки в ливанском Триполи продолжаются четвертый день подряд. Участники акции подожгли въездные ворота мэрии. К месту продолжают прибывать демонстранты. Полиция отвечает интенсивно слезоточивым газом. 2021-01-28T20:58 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мвд ливана, ливан, в мире