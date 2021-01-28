https://ria.ru/20210128/livan-1595025646.html

В ливанском Триполи возобновились столкновения полиции и демонстрантов

В ливанском Триполи возобновились столкновения полиции и демонстрантов

Демонстранты в центре ливанского города Триполи подожгли въездные ворота в мэрию и забрасывают стражей порядка камнями, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T19:19

2021-01-28T19:19

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ливан

в мире

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ТРИПОЛИ (Ливан), 28 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Демонстранты в центре ливанского города Триполи подожгли въездные ворота в мэрию и забрасывают стражей порядка камнями, передает корреспондент РИА Новости.Сотни участников митинга забрасывают мэрию камнями и пытаются перебросить обратно в сторону полиции дымовые шашки, которые интенсивно используются силовиками для разгона демонстрантов.На месте находятся машины скорой помощи Красного Креста и гражданской обороны. На данный момент полиция и армия не предпринимают силовых действий.В среду входе сильных столкновений демонстранты бросили в полицию несколько боевых гранат. Девять сотрудников получили ранения. Среди участников митинга сообщалось об огнестрельных ранениях.Всего по последним данным в ходе столкновений пострадали более 220 человек с обеих сторон.

https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592634368.html

ливан

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2021

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Беспорядки в Триполи: полиция пустила в ход слезоточивый газ Беспорядки в ливанском Триполи продолжаются четвертый день подряд. Участники акции подожгли въездные ворота мэрии. К месту продолжают прибывать демонстранты. Полиция отвечает интенсивно слезоточивым газом. 2021-01-28T19:19 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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красный крест, ливан, в мире