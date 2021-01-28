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В ливанском Триполи возобновились столкновения полиции и демонстрантов
В ливанском Триполи возобновились столкновения полиции и демонстрантов
Демонстранты в центре ливанского города Триполи подожгли въездные ворота в мэрию и забрасывают стражей порядка камнями, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T19:19
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красный крест
ливан
в мире
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ТРИПОЛИ (Ливан), 28 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Демонстранты в центре ливанского города Триполи подожгли въездные ворота в мэрию и забрасывают стражей порядка камнями, передает корреспондент РИА Новости.Сотни участников митинга забрасывают мэрию камнями и пытаются перебросить обратно в сторону полиции дымовые шашки, которые интенсивно используются силовиками для разгона демонстрантов.На месте находятся машины скорой помощи Красного Креста и гражданской обороны. На данный момент полиция и армия не предпринимают силовых действий.В среду входе сильных столкновений демонстранты бросили в полицию несколько боевых гранат. Девять сотрудников получили ранения. Среди участников митинга сообщалось об огнестрельных ранениях.Всего по последним данным в ходе столкновений пострадали более 220 человек с обеих сторон.
https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592634368.html
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РИА Новости
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353
60
Беспорядки в Триполи: полиция пустила в ход слезоточивый газ
Беспорядки в ливанском Триполи продолжаются четвертый день подряд. Участники акции подожгли въездные ворота мэрии. К месту продолжают прибывать демонстранты. Полиция отвечает интенсивно слезоточивым газом.
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красный крест, ливан, в мире

В ливанском Триполи возобновились столкновения полиции и демонстрантов

19:19 28.01.2021 (обновлено: 19:45 28.01.2021)
 
Читать ria.ru в
ТРИПОЛИ (Ливан), 28 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Демонстранты в центре ливанского города Триполи подожгли въездные ворота в мэрию и забрасывают стражей порядка камнями, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни участников митинга забрасывают мэрию камнями и пытаются перебросить обратно в сторону полиции дымовые шашки, которые интенсивно используются силовиками для разгона демонстрантов.
На месте находятся машины скорой помощи Красного Креста и гражданской обороны. На данный момент полиция и армия не предпринимают силовых действий.
В среду входе сильных столкновений демонстранты бросили в полицию несколько боевых гранат. Девять сотрудников получили ранения. Среди участников митинга сообщалось об огнестрельных ранениях.
Всего по последним данным в ходе столкновений пострадали более 220 человек с обеих сторон.
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