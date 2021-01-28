https://ria.ru/20210128/lichmen-1594885734.html

Умерла американская актриса Клорис Личмен

Умерла американская актриса Клорис Личмен

Американская актриса Клорис Личмен, являющаяся обладательницей премий "Оскар" и "Золотой глобус", умерла в возрасте 94 лет, сообщила телеканалу NBC News ее... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T02:39

2021-01-28T02:39

2021-01-28T02:39

культура

калифорния

сша

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Американская актриса Клорис Личмен, являющаяся обладательницей премий "Оскар" и "Золотой глобус", умерла в возрасте 94 лет, сообщила телеканалу NBC News ее представитель.По словам представителя, Личмен скончалась от естественных причин в своем доме в городе Энсинитас в штате Калифорния.Клорис Личмен является восьмикратным лауреатом премии "Эмми", на которую она в общей сложности была номинирована 22 раза. На ее счету также по одной премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA. Личмен сыграла в таких картинах как "Последний киносеанс", "Молодой Франкенштейн", "Плохой Санта" и "Испанский английский".

https://ria.ru/20210122/aktrisa-1594132048.html

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калифорния, сша