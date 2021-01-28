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https://ria.ru/20210128/leontev-1594977376.html
В Сети появились редкие кадры жены Валерия Леонтьева
В Сети появились редкие кадры жены Валерия Леонтьева
Композитор Игорь Крутой поделился в Instsgram видео, на котором отлично проводит время в компании родных и Валерия Леонтьева. Певец навестил давнего друга в его РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T19:08
2021-01-28T19:08
россия
майами
шоубиз
знаменитости
звезды
игорь крутой
валерий леонтьев
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Композитор Игорь Крутой поделился в Instsgram видео, на котором отлично проводит время в компании родных и Валерия Леонтьева. Певец навестил давнего друга в его доме в Майами (США) вместе с супругой Людмилой Исакович, которая редко попадает в объективы фото- и видеокамер и избегает публичности."Замечательный день — к нам в гости приехали мама с Аллочкой и Валерик Леонтьев с Люсей. Часа три просидели в ресторане с видом на яхт-клуб, ели, пили, вспоминали, смеялись. Это был день, который хочется поставить на повтор", — поделился впечатлениями Крутой. Людмила Исакович появляется в кадре всего на несколько секунд. Узнать ее можно по короткой светлой стрижке и большим татуировкам на предплечьях (похожие есть и у Валерия Леонтьева).Валерий Леонтьев и Людмила Исакович (бывший руководитель музыкального ансамбля "Эхо") вместе с 1972 года, но официально пара узаконила отношения только в 1998 году.В 1990-х Исакович переехала в США, а Леонтьев остался в России. Они виделись, но редко.В США Людмила долгое время не могла определиться с профессией, но однажды поняла, что ее призвание — животные, которых она всегда любила. Исакович стала грумером, а затем не без поддержки мужа открыла в Майами собственный салон для четвероногих друзей. Дела пошли хорошо, и уже вскоре жена Леонтьева приобрела там большой дом. Несмотря на то, что супруги живут на две страны, им уже почти полвека удается сохранять теплые отношения и крепкий союз.
https://ria.ru/20201222/leontev-1590311384.html
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россия, майами, знаменитости, звезды, игорь крутой, валерий леонтьев, сша

В Сети появились редкие кадры жены Валерия Леонтьева

19:08 28.01.2021
 
© @igorkrutoy65/InstagramСкриншот видео из Instagram Игоря Крутого
Скриншот видео из Instagram Игоря Крутого - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© @igorkrutoy65/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Композитор Игорь Крутой поделился в Instsgram видео, на котором отлично проводит время в компании родных и Валерия Леонтьева. Певец навестил давнего друга в его доме в Майами (США) вместе с супругой Людмилой Исакович, которая редко попадает в объективы фото- и видеокамер и избегает публичности.
"Замечательный день — к нам в гости приехали мама с Аллочкой и Валерик Леонтьев с Люсей. Часа три просидели в ресторане с видом на яхт-клуб, ели, пили, вспоминали, смеялись. Это был день, который хочется поставить на повтор", — поделился впечатлениями Крутой.
Людмила Исакович появляется в кадре всего на несколько секунд. Узнать ее можно по короткой светлой стрижке и большим татуировкам на предплечьях (похожие есть и у Валерия Леонтьева).
"Я рад, что в этот вечер Валерик оттаял душой, смеялся и шутил, как в наши добрые времена. Во всяком случае, наутро он прислал мне такую смс, от которой комок в горле", — написал Игорь Крутой.
Валерий Леонтьев и Людмила Исакович (бывший руководитель музыкального ансамбля "Эхо") вместе с 1972 года, но официально пара узаконила отношения только в 1998 году.
В 1990-х Исакович переехала в США, а Леонтьев остался в России. Они виделись, но редко.
В США Людмила долгое время не могла определиться с профессией, но однажды поняла, что ее призвание — животные, которых она всегда любила. Исакович стала грумером, а затем не без поддержки мужа открыла в Майами собственный салон для четвероногих друзей. Дела пошли хорошо, и уже вскоре жена Леонтьева приобрела там большой дом.
Несмотря на то, что супруги живут на две страны, им уже почти полвека удается сохранять теплые отношения и крепкий союз.
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ШоубизРоссияМайамиЗнаменитостизвездыИгорь КрутойВалерий ЛеонтьевСША
 
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