https://ria.ru/20210128/lechenie-1594894581.html
Медики объяснили, почему якутского "шамана" поместили в психдиспансер
Медики объяснили, почему якутского "шамана" поместили в психдиспансер
Якутского "шамана" Александра Габышева принудительно госпитализировали из-за отказа лечиться, сообщается на сайте Якутского республиканского... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T08:41
2021-01-28T08:41
2021-01-28T08:41
александр габышев (якутский шаман)
москва
иркутск
якутск
происшествия
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ЯКУТИЯ, 28 янв – РИА Новости. Якутского "шамана" Александра Габышева принудительно госпитализировали из-за отказа лечиться, сообщается на сайте Якутского республиканского психоневрологического диспансера.Накануне адвокат Габышева Ольга Тимофеева рассказала РИА Новости, что ее клиента полиция вновь увезла в психоневрологический диспансер по пока неустановленным причинам.Как отметили в медучреждении, в прошлом году врачебная комиссия заключила, что Габышев "нуждается в активном диспансерном наблюдении". "Шаман" показывался специалистам в последний раз в середине декабря, после чего "заявил, что больше ходить на приём не будет, что категорически отказывается лечиться", говорится в сообщении."После этого врач в соответствии с установленным порядком попыталась связаться с ним по телефону… Он не отвечал на звонки. Потом связалась с родственниками пациента. Они подтвердили, что он категорически отказывается разговаривать… В этом случае врачи выезжают к пациенту домой. Если пациент не открывает двери и категорически отказывается каким-то образом общаться, привлекаются сотрудники полиции", - рассказали в диспансере.Ранее в январе на YouTube появилось обращение Габышева, в котором он рассказывает о планах пойти в новый поход в Москву. По словам самопровозглашенного "воина-шамана", это случится в марте 2021 года. Он отправится из Якутска на белом коне, его сторонники – на технике, основной отряд добровольцев присоединится в Иркутске, далее они доберутся до Алтая, потом - до Урала, а затем - до Москвы. Тимофеева отмечала, что с точки зрения закона, Габышев может свободно перемещаться по стране, и уточняла, что о своих планах подзащитный ей не рассказывал.Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. На него завели уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход Габышева в столицу завершился 10 декабря, когда "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей. По инициативе следователя Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, его признали невменяемым.В середине мая 2020 года Габышева доставили в якутский психдиспансер, позже суд признал законными действия по его принудительной госпитализации. Адвокаты "шамана" подали апелляцию на это решение. В июле врачебная комиссия решила выписать Габышева из психоневрологического диспансера.
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александр габышев (якутский шаман), москва, иркутск, якутск, происшествия
ЯКУТИЯ, 28 янв – РИА Новости.
Якутского "шамана" Александра Габышева
принудительно госпитализировали из-за отказа лечиться, сообщается на сайте Якутского республиканского психоневрологического диспансера.
Накануне адвокат Габышева Ольга Тимофеева рассказала РИА Новости, что ее клиента полиция вновь увезла в психоневрологический диспансер по пока неустановленным причинам.
Как отметили в медучреждении, в прошлом году врачебная комиссия заключила, что Габышев "нуждается в активном диспансерном наблюдении". "Шаман" показывался специалистам в последний раз в середине декабря, после чего "заявил, что больше ходить на приём не будет, что категорически отказывается лечиться", говорится в сообщении.
"После этого врач в соответствии с установленным порядком попыталась связаться с ним по телефону… Он не отвечал на звонки. Потом связалась с родственниками пациента. Они подтвердили, что он категорически отказывается разговаривать… В этом случае врачи выезжают к пациенту домой. Если пациент не открывает двери и категорически отказывается каким-то образом общаться, привлекаются сотрудники полиции", - рассказали в диспансере.
Ранее в январе на YouTube появилось обращение Габышева, в котором он рассказывает о планах пойти в новый поход в Москву
. По словам самопровозглашенного "воина-шамана", это случится в марте 2021 года. Он отправится из Якутска
на белом коне, его сторонники – на технике, основной отряд добровольцев присоединится в Иркутске, далее они доберутся до Алтая, потом - до Урала, а затем - до Москвы. Тимофеева отмечала, что с точки зрения закона, Габышев может свободно перемещаться по стране, и уточняла, что о своих планах подзащитный ей не рассказывал.
Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. На него завели уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход Габышева в столицу завершился 10 декабря, когда "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей. По инициативе следователя Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, его признали невменяемым.
В середине мая 2020 года Габышева доставили в якутский психдиспансер, позже суд признал законными действия по его принудительной госпитализации. Адвокаты "шамана" подали апелляцию на это решение. В июле врачебная комиссия решила выписать Габышева из психоневрологического диспансера.