https://ria.ru/20210128/lanovoy-1594946291.html

Василия Ланового перевели в реанимацию

Василия Ланового перевели в реанимацию

Состояние здоровья госпитализированного с коронавирусом народного артиста СССР Василия Ланового ухудшилось, его перевели в реанимацию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T13:34

2021-01-28T13:34

2021-01-28T14:04

василий лановой

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/02/1591813401_0:153:3071:1880_1920x0_80_0_0_1dd89f8364987c8211f45a6306680603.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Состояние здоровья госпитализированного с коронавирусом народного артиста СССР Василия Ланового ухудшилось, его перевели в реанимацию, заявил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.Лановой был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января."Вчера самочувствие Василия Семеновича ухудшилось, его перевели в реанимацию. Он находится под наблюдением врачей, а нам остается только надеяться на лучшее и молиться", - сказал Крок.Информацию об ухудшении состояния артиста подтвердили в больнице №15 имени Филатова. "Он находится в реанимации", - сообщил собеседник агентства.Лановой родился 16 января 1934 года. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий лановой, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество