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Василия Ланового перевели в реанимацию
Василия Ланового перевели в реанимацию
Состояние здоровья госпитализированного с коронавирусом народного артиста СССР Василия Ланового ухудшилось, его перевели в реанимацию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T13:34
2021-01-28T14:04
василий лановой
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Состояние здоровья госпитализированного с коронавирусом народного артиста СССР Василия Ланового ухудшилось, его перевели в реанимацию, заявил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.Лановой был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января."Вчера самочувствие Василия Семеновича ухудшилось, его перевели в реанимацию. Он находится под наблюдением врачей, а нам остается только надеяться на лучшее и молиться", - сказал Крок.Информацию об ухудшении состояния артиста подтвердили в больнице №15 имени Филатова. "Он находится в реанимации", - сообщил собеседник агентства.Лановой родился 16 января 1934 года. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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василий лановой, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Василия Ланового перевели в реанимацию

13:34 28.01.2021 (обновлено: 14:04 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАктер Василий Лановой
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Состояние здоровья госпитализированного с коронавирусом народного артиста СССР Василия Ланового ухудшилось, его перевели в реанимацию, заявил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
Лановой был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января.
"Вчера самочувствие Василия Семеновича ухудшилось, его перевели в реанимацию. Он находится под наблюдением врачей, а нам остается только надеяться на лучшее и молиться", - сказал Крок.
Информацию об ухудшении состояния артиста подтвердили в больнице №15 имени Филатова. "Он находится в реанимации", - сообщил собеседник агентства.
Лановой родился 16 января 1934 года. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.
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