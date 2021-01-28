Заболевшего COVID-19 Ланового перевели в реанимацию
13:23 28.01.2021 (обновлено: 16:04 28.01.2021)
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Народного артиста СССР Василия Ланового, ранее госпитализированного с COVID-19, перевели в реанимацию, заявил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
"Вчера самочувствие Василия Семеновича ухудшилось <...>. Он находится под наблюдением врачей, а нам остается только надеяться на лучшее и молиться", — сказал собеседник агентства.
Информацию об ухудшении состояния Ланового подтвердили в больнице № 15 имени Филатова. Ранее Пятый канал передавал, что принято решение подключить его к аппарату ИВЛ.
Актер заразился коронавирусом в начале января. У него диагностировали пятипроцентное поражение легких и положили в больницу вместе с женой Ириной Купченко.
Лановой родился 16 января 1934 года, служит в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Лауреат Ленинской премии, Герой Труда, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи и профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.
Самые известные фильмы с его участием: "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Коллеги", "Война и мир", "Анна Каренина", "Солярис", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных" и другие.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктер Василий Лановой во время торжественной профилактики горелки Вечного огня