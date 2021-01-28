https://ria.ru/20210128/lanovoy-1594944278.html

Заболевшего COVID-19 Ланового перевели в реанимацию

Заболевшего COVID-19 Ланового перевели в реанимацию

Народного артиста СССР Василия Ланового, ранее госпитализированного с COVID-19, перевели в реанимацию, заявил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T13:23

2021-01-28T13:23

2021-01-28T16:04

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

василий лановой

общество

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Народного артиста СССР Василия Ланового, ранее госпитализированного с COVID-19, перевели в реанимацию, заявил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.Информацию об ухудшении состояния Ланового подтвердили в больнице № 15 имени Филатова. Ранее Пятый канал передавал, что принято решение подключить его к аппарату ИВЛ.Актер заразился коронавирусом в начале января. У него диагностировали пятипроцентное поражение легких и положили в больницу вместе с женой Ириной Купченко.Лановой родился 16 января 1934 года, служит в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Лауреат Ленинской премии, Герой Труда, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи и профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.Самые известные фильмы с его участием: "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Коллеги", "Война и мир", "Анна Каренина", "Солярис", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных" и другие.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, василий лановой, общество