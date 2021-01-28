https://ria.ru/20210128/labetskiy-1594981836.html

Биография Алексея Лабецкого

Биография Алексея Лабецкого

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Федеративной Республике Бразилия Алексей Казимирович Лабецкий родился 12 ноября в 1957 года в Москве. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T16:31

2021-01-28T16:31

2021-01-28T16:31

россия

отставки и назначения - новости

алексей лабецкий

справки

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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Федеративной Республике Бразилия Алексей Казимирович Лабецкий родился 12 ноября в 1957 года в Москве. В 1983 году окончил Московский государственный институт международных отношений.На дипломатической службе – с 1983 года. Имеет большой опыт работы в центральном аппарате министерства иностранных дел РФ и за рубежом. В 2003-2004 годах работал советником-посланника посольства России в Бразилии. В 2005-2010 годах – генеральный консул России в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В 2010- 2013 годах работал заместителем директора Латиноамериканского департамента МИД РФ.В ноябре 2013 года назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Восточной Республике Уругвай, а в январе 2014 года по совместительству наблюдателем РФ при Комитете представителей латиноамериканской ассоциации интеграции.Занимал эти должности по январь 2018 года. С 2018 года – заместитель директора латиноамериканского департамента МИД РФ.28 января 2021 года указом президента РФ назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Бразилии. Алексей Лабецкий имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса (2016). Владеет португальским, французским и английским языками. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, отставки и назначения - новости, алексей лабецкий, справки