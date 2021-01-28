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Биография Алексея Лабецкого
Биография Алексея Лабецкого
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Федеративной Республике Бразилия Алексей Казимирович Лабецкий родился 12 ноября в 1957 года в Москве. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:31
2021-01-28T16:31
россия
отставки и назначения - новости
алексей лабецкий
справки
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Федеративной Республике Бразилия Алексей Казимирович Лабецкий родился 12 ноября в 1957 года в Москве. В 1983 году окончил Московский государственный институт международных отношений.На дипломатической службе – с 1983 года. Имеет большой опыт работы в центральном аппарате министерства иностранных дел РФ и за рубежом. В 2003-2004 годах работал советником-посланника посольства России в Бразилии. В 2005-2010 годах – генеральный консул России в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В 2010- 2013 годах работал заместителем директора Латиноамериканского департамента МИД РФ.В ноябре 2013 года назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Восточной Республике Уругвай, а в январе 2014 года по совместительству наблюдателем РФ при Комитете представителей латиноамериканской ассоциации интеграции.Занимал эти должности по январь 2018 года. С 2018 года – заместитель директора латиноамериканского департамента МИД РФ.28 января 2021 года указом президента РФ назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Бразилии. Алексей Лабецкий имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса (2016). Владеет португальским, французским и английским языками. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Новости
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россия, отставки и назначения - новости, алексей лабецкий, справки

Биография Алексея Лабецкого

16:31 28.01.2021
 
© Фото : Посольство России в УругваеПосол России Алексей Лабецкий на открытии выставки архивных документов, посвященной 160-летию дипломатических отношений между Россией и Уругваем. 2017 год
Посол России Алексей Лабецкий на открытии выставки архивных документов, посвященной 160-летию дипломатических отношений между Россией и Уругваем. 2017 год - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : Посольство России в Уругвае
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Федеративной Республике Бразилия Алексей Казимирович Лабецкий родился 12 ноября в 1957 года в Москве.
В 1983 году окончил Московский государственный институт международных отношений.
На дипломатической службе – с 1983 года. Имеет большой опыт работы в центральном аппарате министерства иностранных дел РФ и за рубежом.
В 2003-2004 годах работал советником-посланника посольства России в Бразилии.
В 2005-2010 годах – генеральный консул России в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
В 2010- 2013 годах работал заместителем директора Латиноамериканского департамента МИД РФ.
В ноябре 2013 года назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Восточной Республике Уругвай, а в январе 2014 года по совместительству наблюдателем РФ при Комитете представителей латиноамериканской ассоциации интеграции.
Занимал эти должности по январь 2018 года.
С 2018 года – заместитель директора латиноамериканского департамента МИД РФ.
28 января 2021 года указом президента РФ назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Бразилии.
Алексей Лабецкий имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса (2016).
Владеет португальским, французским и английским языками.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияОтставки и назначения - НовостиАлексей ЛабецкийСправки
 
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