https://ria.ru/20210128/kurs-1594948660.html

Официальный курс евро на пятницу вырос до 92,13 рубля

Официальный курс евро на пятницу вырос до 92,13 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 91,24 копейки - до 92,131 рубля, курс доллара - на 1,15 рубля, до 76,1854 рубля, следует РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T13:45

2021-01-28T13:45

2021-01-28T16:42

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 91,24 копейки - до 92,131 рубля, курс доллара - на 1,15 рубля, до 76,1854 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 1,04 рубля, составив 83,3609 рубля.

https://ria.ru/20210127/vlozheniya-1594632008.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика