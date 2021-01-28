https://ria.ru/20210128/kurs-1594885554.html

Эксперт сказала, что будет с рублем, если доллар рухнет

Эксперт сказала, что будет с рублем, если доллар рухнет

Возможность единомоментного краха доллара появится, если произойдет дефолт США, валютная или административная реформа или что-то не менее глобальное. При этом... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T02:20

2021-01-28T02:20

2021-01-28T02:20

рэу имени г. в. плеханова

сша

доллар

рубль

экономика

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Возможность единомоментного краха доллара появится, если произойдет дефолт США, валютная или административная реформа или что-то не менее глобальное. При этом гипотетическом сценарии курсы валют развивающихся стран, к которым относится и рубль, тоже рухнут, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.Если же говорить не о резком крахе доллара, а предположить возможность плавного изменения баланса мировых экономических сил в сторону снижения гегемонии доллара, то угроза для рубля сохраняется. В этом случае инвесторы и спекулянты будут искать "тихие гавани" в виде рынков капитала наиболее развитых стран мира.По словам Степановой, с конца 2014 года рубль с его режимом свободно плавающего валютного курса подвержен высокой волатильности, особенно проявляющейся на фоне санкционных, геополитических и коронакризисных ограничений.

https://ria.ru/20210122/dollar-1594176736.html

сша

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2021

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рэу имени г. в. плеханова, сша, доллар, рубль, экономика