Эксперт сказала, что будет с рублем, если доллар рухнет
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Возможность единомоментного краха доллара появится, если произойдет дефолт США, валютная или административная реформа или что-то не менее глобальное. При этом гипотетическом сценарии курсы валют развивающихся стран, к которым относится и рубль, тоже рухнут, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.
"Резкую девальвацию рубля мы видели неоднократно при реализации внешних шоков. В то же время стремительно взлетят, прежде всего, котировки резервных валют (евро, швейцарский франк, фунт стерлингов, йена), а также вырастут в цене валюты развитых стран - норвежская, датская и шведская кроны, котировки канадского, сингапурского и австралийского доллара", --отметила эксперт.
Если же говорить не о резком крахе доллара, а предположить возможность плавного изменения баланса мировых экономических сил в сторону снижения гегемонии доллара, то угроза для рубля сохраняется. В этом случае инвесторы и спекулянты будут искать "тихие гавани" в виде рынков капитала наиболее развитых стран мира.
По словам Степановой, с конца 2014 года рубль с его режимом свободно плавающего валютного курса подвержен высокой волатильности, особенно проявляющейся на фоне санкционных, геополитических и коронакризисных ограничений.